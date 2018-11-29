HABER

Saklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dayısı Tayfun Y.'yi bıçaklayıp bir odaya saklanan Samet L.'nin yerini, polise, evde bulunan çocuk söyledi.

Saklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da dayısı Tayfun Y.'yi bıçaklayıp bir odaya saklanan Samet L.'nin yerini, polise, evde bulunan çocuk söyledi. Samet L. gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 166 Sokak'ta yaşandı. Samet L., 4'üncü katta bulunan dairede dayısı Tayfun Y. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Evde bulunan aile fertleri tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet L. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dayısını iki bacağından ve karnından bıçakladı. Yaralanan Tayfun Y.'yi aile üyeleri araçlarıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
ODAYA SAKLANDI
İhbar üzerine gelen polis ekiplerine, aile üyeleri Samet L.'nin nerede olduğunu bilmediklerini bildirdi. O sırada evde bulunan küçük çocuk, Samet L.'nin arka odada saklandığını söyledi. Bunun üzerine odaya giren polis Samet L.'yi gözaltına aldı. Samet L. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ekmek bıçağı ise dairenin olduğu apartmanın giriş kapısı önünde bulundu. Tayfun Y.'nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Saklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi

PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandıPlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı
Antandros’ta 2 bin 200 yıllık kararname bulunduAntandros’ta 2 bin 200 yıllık kararname bulundu
Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halıDağ köyündeki Katar sarayına ipek halı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.