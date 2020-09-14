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Saklandığı apartmanda çığlıklar üzerine yakalanan hırsız tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

Tokat’ta polisten kaçarken saklandığı apartman dairesinde ev sahibi kadının çığlık atması ile kıskıvrak yakalanan hırsızlık zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünde hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken bir apartman dairesinde yakalanan Ö.T (38) gözaltına alınmıştı.

Tokat’ta polisten kaçarken saklandığı apartman dairesinde ev sahibi kadının çığlık atması ile kıskıvrak yakalanan hırsızlık zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünde hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken bir apartman dairesinde yakalanan Ö.T (38) gözaltına alınmıştı. Zanlı ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Tokat Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen zanlı suçunu itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.T., Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.
Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü binasında uzun bir süre kaldığı tahmin edilen zanlının birçok bilgisayarın hard diskini sökerek zarar verdiği öğrenildi. Tapu harçlarının alınarak muhafaza edildiği ATM’den ise sadece bozuk paraları alabilen zanlının kaçarken bilgisayardan söktüğü hard diskleri attığı öğrenildi.
Hafta sonu Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünde meydana gelen hırsızlık olayı korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Gece saatlerinde binaya giren hırsız, sabah saatlerinde görevlinin gelmesi ile yangın merdiveninden kaçarak bir apartmana saklanmıştı. Polis ekiplerinin kuşattığı binanın zemin katından çığlıkların yükselmesinin ardından arka taraftaki balkondan atlayan şahıs kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlı ile göz göze gelen 3 çocuk annesi korku dolu anlar yaşarken, çocukları da büyük şok yaşamıştı.

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