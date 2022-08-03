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Saklandıkları konteynerde yakalandılar! Saldırı hazırlığındaki teröristlerin karıştığı olaylar ortaya çıktı

03.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 teröristin yakalandığı anlara ilişkin çarpıcı fotoğraf kareleri ortaya çıktı. M. E. ve U. B. adlı terör örgütü üyelerinin geçmişte karıştıkları olaylar ve EYP detayı dikkat çekti.

Saklandıkları konteynerde yakalandılar! Saldırı hazırlığındaki teröristlerin karıştığı olaylar ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

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Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı.

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Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

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(DHA)

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pkk Mersin
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