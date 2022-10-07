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Saklanma planı akıllara durgunluk verdi! 6 ay arayla 2 vahşet: Birinin çıplak cesedi bulunmuş, diğeri 6 yerinden bıçaklanmıştı

07.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 38 yaşındaki N.T. ayrı yaşadığı eşi 36 yaşındaki C.T.’yi 6 yerinden bıçaklayıp ağır yaralamış ve kayıplara karışmıştı. N.T.’nin, bir tarlada kurduğu çadırda kaldığı tespit edildi ve yakalandı. Öte yandan şahsın toprağa kazı yaptığı ve yerin altına saklanmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı ve evinde çıplak cesedi bulunan Öznur Temiz’in ölümüyle ilgili de aranıyordu.

Saklanma planı akıllara durgunluk verdi! 6 ay arayla 2 vahşet: Birinin çıplak cesedi bulunmuş, diğeri 6 yerinden bıçaklanmıştı

Ordu'da 6 ay önce bir kadının ölümü, birkaç gün önce ise bir kadının bıçaklanması olayıyla ilgili aranan şahıs, emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Çalışma sonucu akılalmaz saklanma planı ortaya çıkarken şahsın ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklaması nedeniyle aranmasının yanı sıra evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi bir kadının da ölümüyle alakalı arandığı da öğrenildi. İşte peş peşe yaşanan dehşetle ilgili detaylar...

BALKONDAN GİRİP 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak’ta 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, farklı suçlardan da aranması olan N.T.(36) iddiaya göre anlaşamadığı ve ayrı yaşadığı eşi C.T.’nin evine balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs, olay sonrası evden kaçtı. Bu esnada komşuları ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TARLADA KURDUĞU ÇADIRDA KALIYORMUŞ, YERİN ALTINA SAKLANMAYA ÇALIŞMIŞ

Bıçaklama olayı sonrası N.T.’nin arama çalışmalarını titizlikle yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, zanlının Hanyanı Mahallesi’ndeki dere kenarında bir tarlada kurduğu çadırda kaldığını tespit etti. Ekipler yürüttükleri operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan incelemelerde N.T.’nin çadır kurmak için toprağa kazı yaptığı ve yerin altında saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli N.T.’nin çeşitli suçlardan da sabıkalı olduğu ve hakkında aranma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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EVİNDE ÇIPLAK CESEDİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ NEDENİYLE ARANIYORDU

11 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda ise evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz’in ölümüyle ilgili olarak da N.T.’nin arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ordu Ünye bıçaklı saldırı
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