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‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Taşova ilçesinde doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Boraboy Gölü Turizm Merkezi, yağan karla beyaza büründü.

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinde doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Boraboy Gölü Turizm Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Göl çevresinde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı.
Taşova ilçesinde deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikteki krater Boraboy Gölü, çevresinde yetişen kayın, sarıçam, sedir ve kestane ağaçları ile kendisine hayran bırakıyor. Zümrüt yeşili ormanların kuşattığı göl kıyısındaki yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile 'Saklı cennet' olarak bilinen Boraboy Gölü Turizm Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Ormanlık alan içerisinde bungalov evler, kafeterya, kamp ve piknik alanları ile doğa yürüyüş yolları bulunan turizm merkezinde birbirinden güzel gröntüler ortaya çıktı.
Boraboy Gölü'ne gelen ziyaretçilerin kullanımı için bungalov ve ahşap köşk evlerinin hizmete sunulduğunu belirten Amasya Valisi Osman Varol, "Ülkemizin ve dünyanın her köşesinden ziyaretçilerimizi, bu eşsiz yerde çok güzel vakit geçirerek unutulmaz bir deneyim yaşaması için Amasya’ya davet ediyoruz. Çiçek kokuları arasında, orman içinde ve yaylalarda günübirlik yürüyüşler yapılabilir. Ormanın bittiği 1600 metrelerdeki Ağıllıbucak pınarının bulunduğu mevkiden bakıldığında, çevresini sarmalayan yoğun orman örtüsünden ayırt edilemeyecek biçimde yemyeşil bir cennet köşesidir. Amasya’nın Boraboy köyünde geçireceğiniz birkaç gün, içinizde tatlı bir serinlik duygusu bırakacaktır. Ormanların ortasındaki saklı cennette gördüğünüz yemyeşil düşten uyanmak istemeyeceksiniz” dedi.
Amasya Valisi Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Boraboy Gölü ve çevresini ziyaret ederek Amasya İl Özel İdaresi tarafından yapılan gezi yolları ve ziyaretçilerin güvenli bir şekilde gezebilmeleri için alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

FOTOĞRAFLI

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

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