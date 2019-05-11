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'Saklı Cennet'; Günpınar Şelalesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Günpınar Şelalesi halk arasında bilinen 'Saklı Cennet', ilkbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Günpınar Şelalesi halk arasında bilinen 'Saklı Cennet', ilkbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle ilkbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını barındıran şelale, tarihi ve doğal güzellikleriyle ilkbahar mevsiminde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor. Şelale, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. İlkbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor. İlçeyi gezen turistler, şelalenin eşsiz bir görünüme sahip olduğunu kaydederek, Malatya'ya ilk kez geldiklerini, şelalenin çok huzur verici olduğunu söyledi. Günpınar Şelalesi'ne daha önce de geldiğini belirten Mert Arslan, "Bu ikinci gelişim. Ankara'dan arkadaşlarımı getirdim. Bence inanılmaz bir yer, çok güzel burası" dedi.
FOTOĞRAFLI

'Saklı Cennet'; Günpınar Şelalesi 'Saklı Cennet'; Günpınar Şelalesi 'Saklı Cennet'; Günpınar Şelalesi 'Saklı Cennet'; Günpınar Şelalesi

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