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Saklı cennet İdilli Vadisi’nde sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, doğa severleri hayran bıraktı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, doğa severleri hayran bıraktı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi ziyaret eden doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, geldikleri vadide yürüyüş yaparak kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyor.

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