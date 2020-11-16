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Saklı güzellikleri böyle keşfediyorlar!

16.11.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Saklı güzellikleri böyle keşfediyorlar!

Sivas'ta düzenlenen doğa yürüyüşleri ile gizli kalmış güzellikler keşfediliyor. Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak için Sivas'ta gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Gökyüzüne doğru uzanan çam ormanlarından göl kenarlarına, akarsulardan kanyonlara, vadilerden ovalara, çeşit çeşit bitki ve muazzam manzaralar eşliğinde Sivas’ın büyük coğrafyasını tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan projeyle il genelinde birçok yürüyüş rotası oluşturuldu.

Geçtiğimiz yıl Kızılırmak ve Emirhan kayalıkları yürüyüşleriyle başlayan faaliyetler, bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak merkez Karaçayır Ormanları, Gemerek Çat Ormanları, Yıldızeli Yavu Ormanları, Doğanşar Sarısuvat Kanyonu ve Çamlıbel Ormanıyla sürdü.

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Vali Salih Ayhan’ın öncülüğünde düzenlenen yürüyüş programlarına; il protokolü, doğa severler ve doğa kulüpleri de katıldı.

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İHA

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