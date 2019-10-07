HABER

Saklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan 'saklı hazine' Adamkayalar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.

Saklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyor

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan 'saklı hazine' Adamkayalar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’ın define avcıları tarafından tahrip edildiğini belirterek, "Burası Göbeklitepe, Nemrut, Perge ve Efes kadar değerlidir. Burası kaybolmadan burayı ören yeri statüsüne getirmeliyiz" dedi.
Mersin'in önemli arkeolojik değerleri arasında yer alan 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartaldan oluşan Adamkayalar, sarp bir yamaçta yer alması nedeniyle ulaşımı büyük sorun yaratıyor. Keçilerin bile zor inebildiği kayalıklardan geçerek Adamkayalar'a ulaşan meraklılar, bu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Tüm bu zorluklara karşın Adamkayalar bölgesi bugüne kadar hiçbir tarihi kalıntı bulunmamasına karşın define avcıları tarafından talan ediliyor. Define avcıları iş makineleri ve dinamitlerle tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verirken Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’a giderek bölgede incelemede bulunup yaşanan tahribatı fotoğraflayıp, görüntüledi.
ÖZEL İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞ KABARTMALAR
Adamkayalar’ın kentin en önemli ören yerlerinden biri olarak tanımlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Durukan, bölgedeki kabartmaların ölü kültüne ilişkin yapılan kabartmalar olduğunu belirterek, "M.Ö 3’üncü yüzyıldan M.S. 3’üncü yüzyıla kadar geniş bir perspektifte bu kabartmalar inşa edilmiştir. Burada kabartmaların sonunda büyük ihtimalle Tanrı Pan ve Tanrı Hermes’e adanmış bir alanda bulunmaktadır. Bu kutsal alanın hinterlandında yer alan bu kabartmalar, belki de bu tanrıların ihsanından yararlanmak üzere onların ruhlarından, ruhlarını bu tanrılar korusun diye özel insanlar için yapılmış kabartmalardır" dedi.
'ÖREN YERİ STATÜSÜ' DERHAL HAYATA GEÇİRİLMELİ
Son yıllarda Adamkayalar bölgesinde büyük bir tahribatın yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Durukan, şu bilgileri verdi:
"Kabartmalar 2’nci kez dinamitlendi ama maalesef Adamkayalar gittikçe kayboluyor, kaybediyoruz. Burada yapılan tahribat sadece bununla sınırlı değil. Az ötedeki sunak üzerinde de hırsızlık ve definecilik çalışmaları ile patlatmalar devam ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haberi ihbar olarak kabul etmelidir. Burada ciddi bir koruma ve güvenlik önlemi alınmalıdır. Burası bir proje ile ören yeri statüsüne getirilmelidir. Şu anda buradan para kazanamadığımız gibi güvenlik önlemleri de olmadığı için kaybediyoruz, Adamkayalar yok oluyor. Burası Antalya’da ya da Avrupa’nın herhangi bir ücra köşesinde bir nokta olsaydı belki dünya en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi olurdu. Buranın cazibe değeri çok yüksektir. Burası Anadolu’nun en önemli noktalarından bir tanesidir. Burası Göbeklitepe, Nemrut, Perge ve Efes kadar değerlidir. Ancak biz burada herhangi bir güvenlik önlemi bile almış değiliz. Burası bir proje ile derhal hayata geçirilmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı durumdan vazife çıkarmalıdır. Aksi takdirde bizim boş bıraktığımız noktayı hırsızlar ve defineciler doldurmaktadır. Burası kaybolmadan burayı ören yeri statüsüne getirmeliyiz."
FOTOĞRAFLI

Saklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyorSaklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyorSaklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyorSaklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyor

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Adana'nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltıAdana'nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı
Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttıTohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

Bahçelievler'de içinde kimyasal madde olan varil bomba gibi patladı

İstanbul'da 'kimyasal' paniği! Bomba gibi patladı

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ankara'da zincirleme kaza!

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.