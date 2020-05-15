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Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabii olan 15-20 yaş arası gençler, bugün 4 saat boyunca yasağın kaldırılmasıyla denize girmek için gizli koylara yöneldiler. 10 kilometrelik yolu denize girebilmek için yürüyen ve sonunda amaçlarına ulaşan gençlerin bazılarının tedbirlere hiçbir şekilde uymaması ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kurallarını çiğneyen, maske takmayan ve gruplar halinde denize giren gençlerin saklı koylara akın ettiği anlarkameralara böyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma izni nedeniyle 15-20 yaş arasındaki gençler 11.00 itibariyle sokağa çıktı. Sokak ve caddelerde gruplar halinde gezen gençler, Bodrum’un tadını çıkardı. Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin oldukça mutlu oldukları görüldü.

SAKLI KOYLARA AKIN ETTİLER

Bazı gençler ise Bodrum’un saklı koylarına giderek denize girdi. Bitez sahilinden 10 kilometrelik orman yolunda yürüyen gençler akvaryum koyuna ulaştı. Kayaların üzerinde, sahilde denize giren gençler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Bazı gençlerin ise çadır kurduğu görüldü. Karadan polis ekipleri denizde sahil güvenlik ekipleri denize giren gençleri uyardı. Gruplar halinde denize giren gençlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlendi. (İHA)


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