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Saklı şehir Tokat ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: - "Tokat her anlamda saklı bir şehir, saklı bir cennet. Tokat insanının o munisliğini, güzelliğini, huzuru ve yeşille mavinin buluşmasını görebileceksiniz. 'Geldim, gördüm, hayran oldum' cümlesiyle Tokat'tan ayrılacaksınız" - "Tokat, Türklerin Malazgirt'e girdiği 1071'den 2 yıl sonra fethedilmiş ve asla düşman elinin değmediği bir şehir" - Star gazetesi yazarı Fadime Özkan: - "Tokat'ın bütün bir Türk-İslam coğrafyasının, kültürünün ve medeniyetinin eserleriyle, ruhuyla ve duygusuyla hala ayakta kalan bir şehri olduğunu gördüm"

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında şehrin kültürel geleceği konuşuldu.

Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, STK temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin de katıldığı toplantı Pirhan'da gerçekleştirildi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden Tokat'a gelen katılımcılar, 2 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu.

Katılımcılar, düzenlenen toplantıda, Türk tarihi Malazgirt Zaferi'nden 2 yıl sonrasına, 1073'e işaretlenen Tokat'ın kültürel geleceğine katkı sağlayacak görüşlerini aktardı.

Etkinlikte, tarım potansiyeli, doğal güzellikleri ve yemek kültürünün yanı sıra yüzlerce yıllık hanları, hamamları, camileri, konakları ve medreseleriyle dikkati çeken şehrin tanıtımına vurgu yapıldı.

- "İlk Türk üniversitesi Tokat'ta"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın huzur ve sükunetin şehri olduğunu ifade etti.

Şehrin her anlamda dikkat çekici olduğunu aktaran Eroğlu, "Tokat, Türklerin Malazgirt'e girdiği 1071'den 2 yıl sonra fethedilmiş ve asla düşman elinin değmediği bir şehir. Tokat, 1079'da Anadolu'nun ilk camisi olan Garipler Camisi'nin ve ilk Türk üniversitesi olan Yağıbasan Medreseleri'nin yapıldığı bir şehir." diye konuştu.

Eroğlu, Türklerin yaklaşık bin yıl boyunca kurduğu medeniyetlerin izine Tokat'ta rastlanabileceğini belirterek, "900 adımda 900 yıl diyoruz. Yani her yüzyıla ait eserlerin olduğu ve bunları bir çırpıda görebileceğiniz bir şehir. Tokatımız tarihi güzelliklerinin yanında gastronomi anlamında da önemli bir şehir." dedi.

Manevi bir havaya hakim olan Tokat'ta yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarına vurgu yapan başkan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat her anlamda saklı bir şehir, saklı bir cennet. Tokat'a geldiğinizde inanıyorum ki güzellikleri çok rahat görebileceksiniz ve güzel yemeklerden tadabileceksiniz. Tokat insanının o munisliğini, güzelliğini, huzuru ve yeşille mavinin buluşmasını görebileceksiniz. 'Geldim, gördüm, hayran oldum' cümlesiyle Tokat'tan ayrılacaksınız."

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan da Tokat'a 4 kez geldiğini ve ilk geldiği günden beri aklının bu şehirde kaldığını dile getirdi.

Tokat'ın tarihi, insanları ve coğrafyasıyla çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Özkan, Anadolu tarihinin Tokat'ta yattığı değerlendirmesinde bulundu.

- "Tokat kurak, çorak ve sıradan değil"

Özkan, Anadolu'da kurulmuş medeniyetlere dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tokat'ın bütün bir Türk-İslam coğrafyasının, kültürünün ve medeniyetinin eserleriyle, ruhuyla ve duygusuyla hala ayakta kalan bir şehri olduğunu gördüm ben. Dirilişten bahsediyoruz, millet olarak hafızamız canlandı ve milli kimliğimizi de yeniden keşfediyoruz. Böyle bir dönemde Roma, Frigya, daha önceki tarihler evet ama bizim kendi tarihimiz itibariyle de burası mutlaka görülmesi, keşfedilmesi, bilinmesi gereken bir şehir."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enes Kala, Tokat'ın yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

Kala, yaşayan şehirlerinin muhafazasının zor olduğunun altını çizerek, "Buranın kurak, çorak, sıradan bir yer olduğuna ilişkin bir algı olabilir ancak bu algıyı tashih etmek gerekiyor. Tokat doğası, verimi, tarihi ve kültürüyle tam bir medeniyet şehri. Burada çok değerli mekanları değerli insanlarla ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın güvenilir ve sükunet verici bir şehir olduğunu vurgulayan Kala, toplantının Tokat'ın olumlu yönde değişiklikleri için verimli olacağını kaydetti.

Program sonrasında katılımcılara Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından, içerisinde yöresel ürünlerin yer aldığı bir hediye takdim edildi.

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