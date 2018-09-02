Saklı şehir Tokat ziyaretçilerini bekliyor

Şehrin her anlamda dikkat çekici olduğunu aktaran Eroğlu, "Tokat, Türklerin Malazgirt'e girdiği 1071'den 2 yıl sonra fethedilmiş ve asla düşman elinin değmediği bir şehir. Tokat, 1079'da Anadolu'nun ilk camisi olan Garipler Camisi'nin ve ilk Türk üniversitesi olan Yağıbasan Medreseleri'nin yapıldığı bir şehir." diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın huzur ve sükunetin şehri olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, tarım potansiyeli, doğal güzellikleri ve yemek kültürünün yanı sıra yüzlerce yıllık hanları, hamamları, camileri, konakları ve medreseleriyle dikkati çeken şehrin tanıtımına vurgu yapıldı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden Tokat'a gelen katılımcılar, 2 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu.

Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, STK temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin de katıldığı toplantı Pirhan'da gerçekleştirildi.

Eroğlu, Türklerin yaklaşık bin yıl boyunca kurduğu medeniyetlerin izine Tokat'ta rastlanabileceğini belirterek, "900 adımda 900 yıl diyoruz. Yani her yüzyıla ait eserlerin olduğu ve bunları bir çırpıda görebileceğiniz bir şehir. Tokatımız tarihi güzelliklerinin yanında gastronomi anlamında da önemli bir şehir." dedi.

Manevi bir havaya hakim olan Tokat'ta yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarına vurgu yapan başkan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat her anlamda saklı bir şehir, saklı bir cennet. Tokat'a geldiğinizde inanıyorum ki güzellikleri çok rahat görebileceksiniz ve güzel yemeklerden tadabileceksiniz. Tokat insanının o munisliğini, güzelliğini, huzuru ve yeşille mavinin buluşmasını görebileceksiniz. 'Geldim, gördüm, hayran oldum' cümlesiyle Tokat'tan ayrılacaksınız."

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan da Tokat'a 4 kez geldiğini ve ilk geldiği günden beri aklının bu şehirde kaldığını dile getirdi.

Tokat'ın tarihi, insanları ve coğrafyasıyla çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Özkan, Anadolu tarihinin Tokat'ta yattığı değerlendirmesinde bulundu.