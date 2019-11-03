HABER

Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarına gezi turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada eşine ender rastlanan yer. Turlar başlattık. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Elazığ'da geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Keban Barajı gölünde düzenlenen tekne gezisiyle kanyonların tanıtımı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Metin Bulut ile çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılan tekne gezisinde Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonları, Kaban Barajı gölünden seyredildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen ve kara leyleklerin bulunduğu Karaleylek Kanyonu'nu gezdi.
Kanyonları turizme kazandırmaya çalıştıklarını belirten Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim araştırmalarımıza göre, 9 bin yıl geri giden bir formasyonu var. Mağaralar var, insanlar yaşamış; hem kültür hem de doğal güzellikler var. Yeni keşfettiğimiz, dünyanın en yeni kanyonu ama tarihi olarak da en eski kanyonlarından biri. Turlar başlattık. Önce Saklıkapı Kanyonu'nu görmüş olduk. Orası milyonlarca yılda oluşmuş, doğa formasyonu çok farklı olan ve hiçbir kanyona benzemeyen, dar ve ilginç bir yer. Oradan da Kara Leylek ismini koyduğumuz kanyona geldik. Doğal formasyon itibarıyla çok ilginç bir yer ve dünyada eşine ender rastlanan bir yer. Gemi temini ile turlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıTIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecekBüyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Rihanna’dan iç çamaşırlı poz!

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.