Saklıkapı kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Fethi Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yakınındaki kanyonun varlığından birkaç ay öncesine kadar habersiz olduklarını söyledi.

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümünden Prof. Dr. Taner Şengün ve Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Siler tarafından inceleme yapılan ve Valilikçe "Saklıkapı" adı verilen doğa harikası kanyonun turizme kazandırılması hedefleniyor.

Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karabey mezrası mevkisinde bulunan, Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayıp 2,5 kilometrelik hat boyunca uzanan kanyon, yer yer 20 ile 200 metre arasında değişen yüksekliği, yer yer yarım metreye kadar daralan, karstik oluşumları, flora ve faunasıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Karakaya Baraj Gölü yakınlarında mantar ararken tesadüfen gördüğü kanyonun görüntüsünü çekip, sosyal medyadan paylaştığını ifade eden Ak, kanyonun herkesin dikkatini çektiğini aktardı.

Fırat Üniversitesinden öğretim üyeleriyle irtibata geçtiğini anlatan Ak, "Buna benzer yerleri belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım, meğer yanıbaşımızda da varmış. Bu yaşıma kadar bölgemizde böyle muazzam bir yerin olabileceğini hayal bile edemezdim, çok mutluyum. İnşallah en kısa zamanda turizme kazandırılır, herkes gelip görür." dedi.

- "Türkiye'nin en ilgi çekici kanyonlarından"

Prof. Dr. Şengün de yöre sakinlerinden Ak'ın mantar ararken bulduğu ve bilimsel anlamda yeni keşfedilen Saklıkapı kanyonunun harikulade doğal yapısıyla sadece Elazığ ve Türkiye için değil, dünya için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyonun içinde ilerledikçe atılan her adımda karşılaştıkları karstik oluşumlar karşısında büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Şengün, şöyle konuştu: