Saklıkent Kanyonu'na 'koruma' zırhı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- SAKLIKENT Kanyonu'nun bin 641 hektar alanı 'Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan', 0.81 hektar alanı da 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Saklıkent Kanyonu doğal Sit alanının koruma statüsünün 'Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescili Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla uygun bulundu. Komisyonun tescil kararı, 11 Mayıs 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 26 Haziran 2019 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi onaylandıktan sonra 27 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce de, 19 Temmuz 2019 tarihinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine 'Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' şerhlerinin konulacağı hususundaki ilan, Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17'nci maddesine göre ilan edildi. İlana göre, Saklıkent Kanyonu'nun 1641 hektar alanı Kesin Korunacak Hassas Alan, 0.81 hektarı da Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak açıklandı.

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