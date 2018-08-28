Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çamur banyosu ve rafting gibi aktivitelerin yapılabildiği Saklıkent Kanyonu'nu 9 günlük bayram tatilinde 68 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren vatandaşlar, Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Ak Dağ'ın kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar, kanyonda akan soğuk suda serinledi. Çamur banyosu ve rafting gibi aktivitelerin de yapılabildiği kanyonun girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saklıkent'in eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
Kurban Bayramı'nın Türkiye'nin tüm turistik bölgelerine bereketiyle geldiğini ifade eden Otgöz, "Bayram tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri memnun etti. Saklıkent Kanyonu’na 9 günlük tatilde 68 bin giriş oldu. Kanyon'a gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Yoğunluk nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandı. Bunların çözülmesi için önümüzdeki yıl gerekli düzenlemeleri yapacağız." diye konuştu.
Otgöz, bayramda tatile çıkmayanları Fethiye ve Seydikemer'e tatile davet etti.
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