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Saklıkent'te kar kalınğı 15 santimetreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gelecek hafta da kar yağışının beklendiği Saklıkent'te yeni yıldan önce sezonun açılması planlanıyor.
Antalya'nın batısındaki Toroslar'ın Beydağları kısmında, Bakırlıdağı kuzey yamacında, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu için geri sayım başladı. Kış aylarında yerli yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ne yılın ikinci karı yağdı. İlk karın 1 Aralık'ta düştüğü merkezde, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının artması kayak merkezi yönetimini sevindirdi.
Kar kalınlığının kayak yapmaya müsait olmadığını belirten merkezin işletmecisi Cuma Özaydın, sezonun yeni yıla girmeden açılmasını beklediklerini söyledi. Bölgeye ikinci karın dün gece yağdığını, gelecek hafta ise yoğun kar yağışı beklediklerini anlatan Özaydın, "Toprak kara doydu. Pistlerde sıkılaştırma çalışmaları yapacağız. Sezonun yılbaşına kadar açılmasını bekliyoruz. Kar yukarılarda daha yoğun ama merkeze yaklaştıkça seyrekleşiyor" dedi.
250 YATAK KAPASİTELİ OTEL AÇILIYOR
Geçen yılın kasım ayı ortalarında kar yağdığını, kayakçıların zirveye akın ettiğini belirten Özaydın, "Sezonun gelecek hafta açılmasını umuyoruz. Sezon için hazırlıklar tamamlandı. Telesiyejlerin bakımı yapıldı, kayak tutkunlarının dinlenerek, zaman geçirdikleri tesisler hazırlandı. 500 dağ evinin bulunduğu bölgede, biri 50 yatak kapasiteli diğeri ise 15 Kasım'da açılışı yapılan 250 yatak kapasiteli 2 otelde de tatilcilere hizmet vereceğiz" diye konuştu.
4 PİST VAR
Pistler hakkında da bilgi veren Cuma Özaydın, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 4 pist bulunduğunu söyledi. Profesyonel kayakçıların kırmızı pisti kullandığını anlatan Özaydın, "Bu piste ulaşım Karakaya telesiyejle sağlanıyor. Uzunluğu yaklaşık 4 bin metre. Pistin özelliği dağın zirvesinden başlaması, sert virajlar ve dik yokuşlar bulunması" dedi.
İkinci pistin ise 1500 metre uzunluğundaki siyah pist olduğuna değinen Özaydın, "Bu pistimize ulaşım yine Karakaya telesiyejiyle sağlanmakta. 'Ara istasyon' diye adlandırdığımız pist, yaklaşık zirvenin yarısında başlıyor. Üst bölgesi kırmızı pistle bağlantılı. Bu pistimiz virajsız ama dik yamaç üzerine kurulu. Orta dereceli kayakçıların kullandığı mavi pistimiz 1500 metre uzunluğunda. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak pist başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip ve genelde profesyonel piste geçmeden eğitim için kullanılıyor. Dördüncü pistimiz ise 300 metre uzunluğundaki sarı pist. Kayak ve snowboard hocaları eşliğinde baby lift ile zirvesine ulaşılan bu pistimiz eğitim amaçlı" diye konuştu.
KIZAK PİSTİ DE BULUNUYOR
Cuma Özaydın, kayak pistlerinin yanı sıra kızak kaymak isteyen ziyaretçiler için de tasarlanmış kızak pistleri olduğunu, bu piste sadece kendi tesislerinde kiralanan kızaklarla girişe izin verildiğini aktardı.

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