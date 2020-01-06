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  4. Saklıkent’te kayak sezonu açıldı

Saklıkent’te kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın gözde kayak merkezlerinden 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’te kayak sezonu başladı.

Antalya’nın gözde kayak merkezlerinden 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’te kayak sezonu başladı. Ukrayna, Rusya ve Almanya gibi çeşitli ülkelerden turistler Antalya’ya hem kayak yapmaya hem de tatile geldi. Yerli turistler de haftasonlarının tadını Saklıkent Kayak Merkezinde çıkardı.
Her mevsimde ayrı güzel olan Türkiye’de kış turizmi başladı. Soğuk havaların tatil noktası kayak merkezleri de kar yağışlarının başlamasıyla açıldı. Kar tatili yapmak isteyenler Türkiye’nin kayak merkezlerine akın etti. Saklıkent’te Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri. Beydağlarında bulunan Saklıkent 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak kompleksi. Antalya gibi sıcak bir şehirde bulunduğu için geç açılıp erken kapanan Saklıkent Kayak Merkezi aralık ayı sonunda açılış yapıyor ve mart ayında kapanıyor. Ayrıca diğer merkezlerde olduğu gibi zorluk derecelerine göre farklı pistler bulunuyor ve hem acemilere hem de profesyonellere hitap ediyor.

Yaşlısından gencine herkes kaydı
Hafta içi etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Saklıkent’te akın etti. Bazı vatandaşlar tesiste kayak yaparak karın tadını çıkarırken, bazıları da aileleriyle kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı. Yerden kalkamayan acemi kayakçılar renkli görüntüler oluştu. Kendi imkanları ile poşet ve kızaklarda kayan günü birlikçiler de karın keyfini çıkardı. 7’den 70’e geniş bir kesimin akın ettiği tesiste çocuklar kadar büyükler de sevinçli anlar yaşadı. Yaşlı teyze ve amcalar çocuklar onları beklerken naylon poşetlerle kaydı. Profesyonel kayakçılar da izlemeye değer performans ortaya koydu.

"Pistlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu"
Saklıkent Kayak Merkezi İşletmecisi Cuma Özaydın, tesiste büyük bir yoğunluk olduğunu belirtti. İyi başladık, güzel geçiyor şuan için. İyi bir sezon olacağını umuyorum. Kar çok güzel, iki metreyi buldu pistlerde. Artık tüm kayakseverleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın her yerinden misafirlerimiz var"
Tesiste Ukrayna’dan Rusya’ya ve Almanya’ya kadar çok sayıda turistin olduğunu belirten Özaydın, Antalya’nın turizm şehri olduğunun altını çizerek, "Bizim dünyanın her yerinden misafirlerimiz var. Burada teleferik var, kayak yapmayı bilmeyen günü birlikçiler teleferikle yukarı çıkıp inebiliyor. Yukarıda seyir terasımız var. Günlük kızak kiralayabiliyorsunuz, kayak kiralayabiliyorsunuz, snowboard kiralayabiliyorsunuz, piknik bile yapabiliyorsunuz. Saklıkent bambaşka bir yer. Tabi bir de leğenlerle kayanlar var, yediden yetmişe herkes kızakla kayıyor veya leğenini alan koşup geliyor" şeklinde konuştu.

"Yukarıda kayak yapıp aşağıda denize giriyoruz"
Tesiste snowboard yapan minik Muhammet Ömer Özaydın, "Daha önceden biliyordum zaten çok kolay. Kaymak çok eğlenceli" dedi. Özaydın’ın ağabeyi Ferhat Bilal Özaydın da, haftasonları ve 15 tatillerde kayak merkezine geldiklerini söyledi.
Özaydın, "Antalya’da martta buraya geliyoruz kayak yapıyoruz, akşamüstü de dönüp denize giriyoruz. Ben 13 yaşındayım ve 5 yaşından beri kayıyorum. Çok güzel bir spor. Arkadaşlarımla geldim, onlar şuan zirvedeler" ifadelerinde bulundu.

"Hamile olduğum için kayamayacağım"
Kaymaya yeni başlayan Ahmet Avara ise, "Soğuk ama eğleniyoruz. Kaymaya yeni başladım, yavaş yavaş alışıyorum. Leğenlerle gelenler var, biz de getirebilirmişiz aslında" diyerek gülümsedi.
Antalya’nın köyünden gelen ve seracılık yapan Asiye Çırak, "Ben hayatımda ilk kez geldim, teleferiğe bineceğim, köylü çocuğuz biz korkmayız" ifadelerinde bulundu.
Kayak merkezine gelip kayamayan anne adayı Emine Ünal ise, "Antalya’dan gezmeye geldik, soğuk ama şimdilik üşümüyoruz. Ben maalesef kayamayacağım, sadece gezip karın tadını çıkaracağım. Normalde kaymayı çok seviyorum, bebek doğduktan sonra yine geliriz" dedi.

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