"Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu doğru teşhis edilmeli"

İSTANBUL (AA) - Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, bukalemun hastalığı olarak tanımlanan Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu'nun (SİE-D) doğru teşhis edilmesi gerektiğini belirterek, sakroiliak eklem sorunlarının, kalça ve bel ağrılarında çoğunlukla ihmal edilen ancak bu ağrılara zemin hazırlayan önemli bir sebep olduğunu bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Aziz Denli, zaman zaman bel fıtığı ve farklı kalça ağrıları ile karıştırılan SİE-D'nin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Denli, hareket sistemi ve ağrı ile ilgilenen hekimlerin, kimi zaman bazı rahatsızlıkları tanımlamalarının ve belli bir sınıfa tabi tutup tedavi etmelerinin zor olduğunu, aynı şekilde hastalarında bir sürü tetkik ve verilen reçetelere rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

Denli, "SİE-D dediğimiz rahatsızlık tam da böyle bir tabloyu ifade etmektedir. SİE-D rahatsızlığı deyip geçmemek gerek. Hem doktorun hem de hastanın başını bayağı ağrıtabilir. Literatürlerde bu rahatsızlık ile ilgili 18 çeşit ağrı tipi tarif edilmiştir. Manuel tıp ile uğraşan hekimler, bu rahatsızlık için 'bukalemun' tabirini sık sık kullanırlar." değerlendirmesinde bulundu.