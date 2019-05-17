Saksafon sanatçısı uyuşturucu satarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da saksafon sanatçısı Ali A. (29) uyuşturucu hap satarken suç üstü yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.'yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suç üstü yakaladı. Ali A.'nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A., saksafon sanatçısı olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Ali A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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