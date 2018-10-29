HABER

Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 29.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Başakşehir’de yaralı halde bulunan saksağan, tedavisinin ardından doğaya salınmasına rağmen kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor. Veteriner Yunus Kanlı’nın Alex adını verdiği saksağanın veteriner bilgisayarda çalışırken monitörün üzerinde onu izlediği anlar dam üstünde saksağan vur beline kazmayı sözünü akıllara getirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kanadı yaralı halde bulunan bir saksağan Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Hemen tedavisine başlanılan saksağan, 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Tedavi sürecinin ardından saksağan, yaralı halde bulunduğu noktaya ekipler tarafından geri bırakıldı. Bir gün sonra ise saksağanın bakımevine geri döndüğünü gören çalışanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

VETERİNER ÇALIŞIRKEN SAKSAĞAN, MONİTÖRÜN ÜZERİNDEN ONU İZLİYOR

Saksağanı tedavi eden ve Alex adını veren veteriner Yunus Kanlı’nın yanından ayrılmayan saksağan tüm vaktini bakımevinde geçiriyor. Renkli tüyleri ve evcil tavırlarıyla görenlerin ilgi odağı olan saksağan, kendisini tedavi eden veterinerin söylediklerini de yerine getiriyor. Veteriner Kanlı, zaman zaman bilgisayar başında çalışırken monitörün üzerine konup onu izlemesi ise renkli görüntüler oluşturuyor. Bilgisayar ekranı üzerinden veterineri izleyen saksağan akıllara dam üstünde saksağan vur beline kazmayı sözünü akıllara getirdi. Veterinerin elleriyle beslediği Zamanla Kanlı’nın komutlarını yerine getirmeye başlayan saksağan, bardakların altına konulan yaprakları da buluyor.

"ALDIĞIMIZ NOKTAYA TEKRAR BIRAKTIK, ERTESİ GÜN TEKRARDAN BURAYA GELDİ"

Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde saksağanı tedavi eden veteriner Yunus Kanlı, “ Yaklaşık 3 ay oldu, sol kanadındaki problemden dolayı vatandaşımızın ihbarı üzerine alındı. 1 aylık bir tedavi süresi oldu, hayvan sağlığına kavuştuktan sonra aldığımız noktaya tekrar bıraktık. Lakin ertesi gün tekrardan buraya geldi, bizler için de bir neşe kaynağı oldu. Genel vatandaşların da çok dikkatini çekiyor. Ekosistemdeki tüm canlıların sevgiye ve merhamete ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi kargagiller familyasından bu saksağanla bile iletişim kurulabiliyor. Aramızda çok sıkı bir dostluk var, biz ondan çok memnunuz, o bizden memnun. Dilerim süreç bu şekilde devam eder" diye konuştu.

"BENİ BİLGİSAYAR BAŞINDA BEKLİYOR"

Merkezden dışarı çıktığında saksağanın kendisini takip ettiğini ifade eden Kanlı, “Genelde benimle birlikte peşimi bırakmıyor, beni aradığı vakitler bulamazsa masamda bekliyor. Sabah işe geldiğimde görüyorum ki beni bilgisayar başında bekliyor. Beni bağırarak karşılıyor, postitleri alıp bana verme gibi bir huyu var. Arkadaşlar bu durumdan çok eğleniyor, hayvanı görmek için sürekli gelmek istiyorlar. Yasin başkanımızın da bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti var. Yarlı hayvanlarla ilgilenirken bile Alex, omzumda süreci takip ediyor. Sürekli ilgi istiyor, evrak düzenlemem gerekirken kalemimi alıp götürüyor. Hazırladığım tutanağı yırtabiliyor ama genelde çok memnunuz” dedi.

(İHA)

PARTNERİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdıÖğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı
Küçük çocukların oyunu kötü bittiKüçük çocukların oyunu kötü bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Veteriner Yunus Kanlı Alex saksağan

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İlginizi Çekebilir

Kalplerin rengini mor ve sarı mı görüyorsunuz? İkisinin de rengi aslında...

Kalplerin rengini mor ve sarı mı görüyorsunuz? İkisinin de rengi aslında...

Sahtekar pazarcıdan 'pes' dedirten hile!

Sahtekar pazarcıdan 'pes' dedirten hile!

Asansörde dehşet! Adamın taciz anları kameraya yansıdı

Asansörde dehşet! Adamın taciz anları kameraya yansıdı

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Tesbih satan adamın efsane hikayesi sosyal medyada ilgi gördü

Tesbih satan adamın efsane hikayesi sosyal medyada ilgi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Küçük çocukların oyunu kötü bitti

Küçük çocukların oyunu kötü bitti

Cumhuriyetin 95. yaşını denizin dibinde kutladılar

Cumhuriyetin 95. yaşını denizin dibinde kutladılar

Tiyatrocular 11 aylık bebeği uyutabilmek için çeşitli yöntemler denedi

Tiyatrocular 11 aylık bebeği uyutabilmek için çeşitli yöntemler denedi

Süpürgesiyle sokak köpeğine hem masaj yaptı, hem temizledi

Süpürgesiyle sokak köpeğine hem masaj yaptı, hem temizledi

E-5 Karayolu'nda tır üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

E-5 Karayolu'nda tır üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.