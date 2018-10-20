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Saksağan kuşu "Alex" Başakşehir'den ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Saksağan kuşu "Alex" Başakşehir'den ayrılmıyor

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde yaralı kanadı tedavi edilen saksağan kuşu "Alex", doğaya salınmasına rağmen bakımevinden ayrılmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce bir vatandaşın ihbarı üzerine kanadı yaralı halde bulunan ve hayvan bakımevinde tedavi altına alınan saksağan kuşu, veteriner hekim Yunus Kanlı'nın ilgisi sayesinde kısa sürede sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner Kanlı, yaralı olarak bulduğu ve "Alex" adını verdiği saksağanın, tedavisinin ardından yanından ayrılmadığını belirtti.

Kanlı, doğaya salınmasına rağmen bakımevinden ayrılmayan ve tüm vaktini bakımevinin bahçesinde geçiren Alex'in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

Alex'in konserve mama yemeyi çok sevdiğini ve kendisinin bakımevinde olmadığı zamanlarda bilgisayar monitörüne konup onu beklediğini belirten Kanlı, "Aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Alex beni görmeden duramıyor ve herkesten kıskanıyor." ifadelerini kullandı.

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Başakşehir Başakşehir Belediyesi saksağan kuşu

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