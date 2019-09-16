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Saksağan saldırısında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Avusturalyada 76 yaşındaki bir adam bir saksağanının kendine doğru uçması sonucu ani hareketle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.Avusturalya’nın Sdyney kentinde Nicholson Park’ta bisiklet kullanan 76 yaşındaki bir kişi saksağan saldırısına uğradı.

Avusturalyada 76 yaşındaki bir adam bir saksağanının kendine doğru uçması sonucu ani hareketle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.
Avusturalya’nın Sdyney kentinde Nicholson Park’ta bisiklet kullanan 76 yaşındaki bir kişi saksağan saldırısına uğradı. Kendisine doğru gelen saksağandan kaçmak isteyen adam, dengesini kaybederek çitlere çarptı. Kaza sırasında kafasından ciddi bir şekilde yaralanan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ancak, 76 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avustralya’da bahar yaklaştıkça saldırganlaşan saksağanların yuvalarının yakınlarından geçen sürücülere, bisikletlilere ve yayalara saldırıyor.
Avusturalya’da şuana kadar bin 570 saldırı olduğu ve bu saldırılarda 189 kişinin yaralandığı biliniyor.

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