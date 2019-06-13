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Saksağanın yılan avı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Erkan BAY/PERTEK (Tunceli), (DHA) - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Tunceli- Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.

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