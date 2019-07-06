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Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı.

Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, evinin balkondaki saksılarda dişi Hint keneviri yetiştiren, musluk bataryasına esrar gizleyen E.C., polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ile 50 gram esrar bulundu.
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan E.C.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, balkondaki saksılarda 17 kök dişi Hint keneviri, ayrıca kullanılmayan musluk bataryasının içine gizlenen 50 gram esrar ele geçirildi. E.C. polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Saksıda Hint keneviri, musluk bataryasında esrar bulundu

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