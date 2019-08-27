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Saksıda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde ekili vaziyette bir miktar Hint keneviri, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL ele geçirildi.Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde ekili vaziyette bir miktar Hint keneviri, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli A.K.’nin ikamet ettiği eve düzenlenen operasyonda saksı içine ekili vaziyette ve yine yanındaki küçük saksıda kurutulmuş vaziyette bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca evin diğer odalarında da arama gerçekleştiren polis, 44 adet av tüfeği fişeği ve 3 bin 400 TL nakit para buldu.
Operasyonda A.K. isimli ev sahibi ile U.A. isimli bir şahıs gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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