Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, evinde saksıda 2 kök Hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70), polis tarafından gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan B.Ö.'nün evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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