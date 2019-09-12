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Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin takip ettiği B.M.’nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Saksıdaki özel bölümde 4 tabanca ele geçirildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin takip ettiği B.M.’nin yanında taşıdığı ağaç fidanı saksısının içine özel yapılmış bölmede, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.M.'nin kaçak silah satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı B.M.’yi yanında ağaç fidanı saksısı ile yolda yürürken yakaladı. Yapılan aramada saksının içine özel yapılmış bölümde 4 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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