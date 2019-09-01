Saksonya ve Brandenburg sandık başında

Sağ popülistlerin eyalet seçiminden zaferle ayrılması bekleniyor.Almanya'nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde bugün seçim var. Seçim merkezleri yerel saat ile saat 8.00'de açıldı. Brandenburg'da kayıtlı seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 100 bin, Saksonya'da ise yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Eyalet parlamentolarının belirlendiği seçimde seçmenler iki oy kullanacak. İlk oy bağlı bulunan seçim bölgesindeki adaylardan birine ikinci oy ise seçim yarışına katılan partilerden birine veriliyor. Brandenburg'da 11 Saksonya'da 19 parti seçime katılıyor. Saksonya'da oy kullanmak için en az 18 Brandenburg'da ise en az 16 yaşında olmak gerekiyor.

Mevcut koalisyonların sonu

Brandenburg eyalet başbakanı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dietmar Woidke, Saksonya eyalet başbakanı ise Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Michael Kretschmer. Ancak her iki köklü partinin de seçimden kayıpla ayrılması bekleniyor. Buna karşılık sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Yeşiller'in seçimden güçlenerek çıkacağı tahmin ediliyor.