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Saksonya'da Covid-19 nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı

24.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
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Saksonya'da Covid-19 nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı

Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırı bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da Covid-19 ölümleri nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadığı bildiriliyor.

Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırı da bulunan doğu eyaletlerinden Saksonya'da, yüksek sayıdaki Covid-19 ölümleri nedeniyle krematoryumlarda yer sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor. Bölgedeki defin şirketleri adına konuşan Tobias Wenzel, koronavirüs bağlantılı yüksek vefat rakamları nedeniyle kapasitelerinin sınırlarına dayandıklarını açıkladı.

Öncesinde Zittau kentinde meydana gelen ölümlerdeki artış nedeniyle, vefat eden kişilerin naaşının krematoryum dışında depolanacağı haberleri duyulması endişelere neden olmuştu. Wenzel, özellikle bugün başlayan Noel tatili nedeniyle endişeli olduklarını vurgulayarak, çalışmadıkları sürede yaşanacak yığılmaya gönderme yapmıştı.

Wenzel'in bildirdiğine göre Saksonya'da bin 700 kapasiteli 10 krematoryum bulunuyor. Eski Doğu Almanya topraklarında bulunan Saksonya'da geleneksel olarak vatandaşların yüzde 80-90'i yakılarak defnedilmeyi tercih ediyor. Wenzel, normalde bir kişinin hayatını kaybetmesinden defnedilmesine kadar beş gün geçtiğini hatırlatıyor ve hayatını kaybedenlerin bedenlerinin komşu ülkelere veya başka eyaletlere gönderilerek depolanmasının da söz konusu olamayacağını söylüyor.

4 milyondan biraz fazla nüfusa sahip Saksonyda'da son 24 saatte 3 bin 872 yeni vaka tespit edilmiş, 154 de vefat kayda geçmişti. Eyalette son iki aydır vaka sayılarında yüksek artış görülüyor.

Mutasyona uğrayan virüs Almanya'da

Almanya'da federal hükümetin koronavirüs ile mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, dün son 24 saatte 962 kişinin hayatını yitirdiğini duyurdu. Vefat rakamlarında son haftalarda aralıksız artış kaydedilmesi endişe yaratıyor.

Bugün açıklanan rakamlara göre de Almanya'da son 24 saat zarfından 32 bin 195 yeni vaka tespit edilirken, 802 kişinin de Covid-19 bağlantılı hayatını yitirdiği duyuruldu. Böylece koronavirüs bağlantılı ölümlerin sayısı 28 bin 770'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü, mutasyona uğrayan yeni virüsün Almanya'ya gelmiş olacağından yola çıkıldığını da açıkladı. Enstitü, ülkede son dönemdeki yeni vaka artışından çok daha bulaşıcı olduğundan yola çıkılan mutasyona uğramış virüsün sorumlu olabileceğini kaydetti.

dpa/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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