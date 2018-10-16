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Saksonya'da mültecilere karşı altı ayda 105 suç vakası

16.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Almanya’da mültecilerin en çok saldırıya uğradığı eyaletlerin başında Saksonya geliyor.

Eyalet İçişleri Bakanlığına göre, Saksonya’da bu yılın ilk altı ayında mültecileri hedef alan 106 suç vakası kaydedildi.Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde bu yılın ilk yarısında sığınmacıları hedef alan aşırı sağ kaynaklı suçların sayısının yüzü aştığı açıklandı. Saksonya eyalet meclisinin Sol Partili üyesi Juliane Nagel'in soru önergesine eyalet İçişleri Bakanlığının verdiği yanıta göre, 2018'in ilk altı ayında sığınmacılara yönelik 106 saldırı ve suç teşkil edecek eylem kaydedildi.

Saksonya İçişleri Bakanlığının yanıtında, bu saldırı ve eylemlerin 105'inin aşırı sağ kaynaklı olduğu, bu saldırılarda ikisi ağır olmak üzere toplam 27 kişinin yaralandığı ifade edildi. İşlenen suçlar arasında adam yaralama, tehdit, hakaret, halk arasında nefret yayma, mala zarar vermenin bulunduğu kaydedildi.

Saksonya Almanya genelinde ilk sırada

Almanya genelinde sığınmacıları hedef alan aşırı sağ kaynaklı saldırıların sayısının yüksek olduğu eyaletler arasında Saksonya ilk sırada yer alıyor. Federal Meclis'in Sol Partili üyesi Ulla Jelpke'nin soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre 2018'in ilk yarısında sığınmacıları hedef alan 627 saldırı kaydedildi.

Saksonya eyaletinde yabancıların sayısı nüfusun yaklaşık yüzde 4,2'sini oluşturmasına rağmen, ülke çağında sığınmacılara yönelik saldırıların yüzde 17'sinin bu eyalette gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Ekim ayının başında "Devrim Chemnitz” adlı aşırı sağcı bir terör örgütü kurduğu gerekçesiyle sekiz zanlı gözaltına alınmıştı. Federal Başsavcılık, "Devrim Chemnitz” üyelerinin Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim'de saldırı planları yaptığını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra, Ağustos ayı sonunda Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde bir Alman'ın iki sığınmacı tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerine aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterileri Almanya'da tartışmalara yol açmıştı.

DW,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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