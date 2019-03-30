HABER

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Japonya’nın simgelerinden olan Sakura (Kiraz Çiçeği) mevsimi bu yıl beklenenden erken geldi.

Japonya’nın simgelerinden olan Sakura (Kiraz Çiçeği) mevsimi bu yıl beklenenden erken geldi. Hava umulduğu gibi açık olmasa da, yılda bir hafta kendini gösteren Sakuralar büyük ilgi gördü.
Japonya’da baharın gelişini simgeleyen ve genelde Nisan’ın ilk haftalarında açmaya başlayan Sakuralar (Kiraz Çiçeği), bu sene Mart ayının son haftasında yüzünü gösterdi. Her yıl ortalama bir hafta süren Sakura mevsimi için en güneşli günü seçen ve tüm günü aile ve arkadaşlarıyla parklarda geçiren Japonlar bu yıl serin ve bulutlu havaya rağmen şehrin en ünlü parkı olan Sumida Parkı’na akın etti. Havanın normal Sakura mevsimlerine göre soğuk olduğunu söyleyen Japon vatandaşı Ayami Hiro, "Bugün çok güzel bir hava olmasa da, Sakura mevsimi Japonya’ya gelmek için en harika dönem. Her sene ağaçların altında piknik yapıyoruz. Japonlar Sakura mevsimini çok seviyor" dedi.
Japonların geleneksel giysisi Kimono giyerek Sakuralarla fotoğraf çekinmek üzere parka gelen Japon vatandaşı Haruka Ayama da, "İnsanların çoğu Japonya’ya sakuraları görmek için geliyor. Ben de parka fotoğraf çektirmek ve çiçek açan ağaçları görmek için geldim. Bugün biraz rüzgarlı fakat buna rağmen Sakuralar çok güzel" şeklinde konuştu.

Turistlerden de yoğun ilgi
Japonya’ya gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği dönemlerden olan Sakura mevsiminde, yabancılar da çiçek açan ağaçları görmek için parkların yolunu tuttu. Annesi Japon olan Norveç vatandaşı Chiro Yu, ilk kez Sakuraları görme fırsatı bulduğunu söyledi. Yu, "Hakkında çok fazla şey duymuştum, gerçekten görmek harika bir deneyim oldu" diye konuştu.
Japonya’ya gelmek için özellikle Sakura mevsimini seçtiğini belirten Norveç vatandaşı Alice Nilsson ise, "Siyah ağaçların üzerinde açan beyaz çiçekler harika bir görüntü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Japon kültüründe büyük öneme sahip
Türkçe’de "kiraz çiçeği" olarak billinen Sakura, Japon kültüründe büyük önem taşıyor. Ülkenin simgelerinden biri olan Sakuraların açtığı dönemde ülke genelinde festival ve etkinliklerle kutlama yapılıyor. Sakuraların açması, Japonya’da baharın gelişini simgeliyor.

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.