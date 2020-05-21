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Sakura nedir? Çam ve Sakura hastanesindeki Sakura ne demek?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başakşehir’de açıklacak hataneye “Çam ve Sakura” ismi verileceğim, açıklamasından sonra sakura kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki sakura nedir, bu Japonca kelime ne anlama geliyor?

Sakura nedir? Çam ve Sakura hastanesindeki Sakura ne demek?

Başakşehir’de açılan Çam ve Sakura hastanesinin ilginç adı merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastanenin adını açıklamasından sonra içinde geçen “sakura” kelimesinin anlamı merak edildi. Peki sakura nedir ve sakura ne demek?

SAKURA NEDİR, SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Japonca’da Kiraz Ağacı ve bu ağacın çiçeğine verilen addır. Ayrıca en yaygın kadın isimlerinden biri olan sakura Japonlar için önemli bir kelimedir. Kanji ile 桜 ya da Hiragana ile さくら şeklinde yazılan sakura baharı, doğanın güzelliğini, yenilenmeyi simgeler.

Japonların “hanami” adını verdiği çiçek izleme zamanı da Japonlar parklarda, bahçelerde toplanarak sakuraları izlerler.

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