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  4. Salacak sahilinde kaybolan şahsın cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Salacak sahilinde kaybolan şahsın cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

08.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Salacak sahilinde yeğenleriyle girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedeni 2 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.Olay geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak sahilinde yaşandı.

Salacak sahilinde yeğenleriyle girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedeni 2 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.
Olay geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak sahilinde yaşandı. 28 yaşındaki Hüseyin Irgat ile iki yeğeni yüzmek için denize girdi. Irgat denizde yüzdüğü sırada çırpınmaya başladı. Hüseyin Irgat’ı kurtarmak amacıyla yakınları çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile deniz polisi denizde kaybolan Irgat’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Hüseyin Irgat’ın cansız bedeni bugün saat 17. 00 sıralarında dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Hüseyin Irgat’ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına koyuldu. Hüseyin Irgat’ın yakınları ise iki gün boyunca sahilde bekleyerek Irgat’ı arama çalışmalarını takip etti.
Denizde boğularak hayatını kaybeden Hüseyin Irgat’ın akrabası İbrahim Kaya, "Saat 6 gibi buradan denize giriyorlar. Sonra biraz açılmış. Bağırıyordu, sesleri geliyordu. Kurtarın beni diyordu. İki gündür arıyoruz şimdi çıkarttılar" dedi.

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