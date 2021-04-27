Salako filmi nerede çekildi? Salako filmi konusu ne? Salako filmi oyuncuları

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Kemal Sunal’ın kült filmleri arasına gire Salako filmi, Kemal Sunal’ın sinemaya ilk adım attığı yıllarda çekildi. Salako filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, senaryosunu ise Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez kaleme almıştır. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasına giren Salako, halen birçok izleyici tarafından merak edilmektedir.

SALAKO FİLMİ KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.