Salako filmi nerede çekildi? Salako filmi oyuncuları kim? Salako konusu ne?

Başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren ve İhsan Yüce gibi isimlerin yer aldığı Salako filmi, birçok izleyici tarafından oldukça beğeniliyor. Yeşilçam sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı film, 1974 yılında çekilmiştir. Daha öncesinde filmlerde figüran olarak rol alan Kemal Sunal, çok beğenilmiş ve ilk kez Salako filminde başrol olarak izleyici karşısına çıkmıştır.

SALAKO FİLMİ KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.