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Salako filmi nerede çekildi? Salako filmi oyuncuları kim? Salako konusu ne?

27.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Kemal Sunal’ın kült filmleri arasına gire Salako filmi, Kemal Sunal’ın sinemaya ilk adım attığı yıllarda çekildi. Salako filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, senaryosunu ise Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez kaleme almıştır. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasına giren Salako, halen birçok izleyici tarafından merak edilmektedir.

Salako filmi nerede çekildi? Salako filmi oyuncuları kim? Salako konusu ne?

Başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren ve İhsan Yüce gibi isimlerin yer aldığı Salako filmi, birçok izleyici tarafından oldukça beğeniliyor. Yeşilçam sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı film, 1974 yılında çekilmiştir. Daha öncesinde filmlerde figüran olarak rol alan Kemal Sunal, çok beğenilmiş ve ilk kez Salako filminde başrol olarak izleyici karşısına çıkmıştır.

SALAKO FİLMİ KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

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SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal
  • Meral Zeren
  • İhsan Yüce
  • Talat Gözbak
  • Nevzat Okçugil
  • Özden Yüce
  • Sevinç Okşar
  • Oktar Durukan
  • Mete İnselel
  • İhsan Baysal
  • Kudret Karadağ
  • Yusuf Sezer
  • Necdet Yakın
  • Ahmet Kostarika
  • Yaşar Güçlü
  • Urfalı Babi

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Meral Zeren
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