Salako'nun Emine'si tanınmaz halde! Son hali inanılmaz

1974 yapımı Salako filminde hayat verdiği 'Emine' karakteriyle akıllara kazınan Meral Zeren, son haliyle şaşırttı. 65 yaşındaki Zeren, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti. İşte Meral Zeren'in son hali:

Meral Zeren, geçmişe dair pişmanlıklarını şu sözlerle ifade etmişti: Çalıştığım yıllarda çok israf etmişim. Aldığım kürklere ve sahne kostümlerine ödediğim parayla, kim bilir şimdi kaç tane evim olurdu...

Oyunculuktan sonra gazinolarda çalışan Zeren, gazinoların kapanmasıyla zor durumda kaldığını belirterek, ''Bir tek evim var. Bir de beraber yaşadığım beş kedim ve bir köpeğim. Çok borçlandım'' demişti.

''O ACIYI BİLİYORUM''

Evliliğe dair düşüncelerini de dile getiren yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı: Çalıştığım yıllarda evlenmedim, çocuk yapmadım. Bu konuları hep ihmal ettim. Evliliğe, çocuk doğurmaya fırsat olmadı. Sonra zor günler geçirirken de evlenmedim. ‘Kötü günler geçiriyor. Parasız kaldı, gitti evlendi’ desinler istemedim. Oysa hep aşk evliliği düşlemişimdir, sevdiğim kişiyle evlenmek istemişimdir. Bir çocuk asla annesiz ya da babasız büyüsün istemedim. Çünkü ben babasız büyüdüm, o acıyı biliyorum. Annem tek başına büyüttü beni.

''EVİMİN REİSİ OLDUM''

Zaten 13 yaşımdan beri de hayatımı kendim kazanıyorum. Bir kadın olarak evimin reisi oldum. Şimdi bunları tekrar başaracağıma inanıyorum, tekrar çalışmak istiyorum. Tekrar filmlerde, dizilerde rol almak, içimde ukde kalan albümü çıkarmak istiyorum. Hepsine açığım. Başaracağıma inanıyorum. Bende iş bitmedi henüz diyorum. Ancak bu kez evlilik de önemli. Karşıma iyi birinin çıkacağına inanıyorum artık. Yeni yeni evliliğe sıcak bakmaya başladım. Çocuk doğurabilirsem doğurmak da istiyorum. Doğuramazsam da evlatlık almayı düşünüyorum.

MERAL ZEREN KİMDİR?

Meral Zeren, 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan yıldız, zorluklar içinde bir eğitim hayatı sonrası, okulu bırakıp 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı. Yönetmen Atıf Yılmaz ve Memduh Ün'ün keşfetmesiyle, Zeren'e şöhret kapısı aralandı. 1971 yılında oynadığı ''Önce Sev Sonra Vur'' filmiyle ekran macerasına başladı. Ancak henüz reşit olmadığı için yaşını büyüttü. Kariyeri boyunca onlarca yapımda yer aldı.

Yeşilçam'da erotik furyanın başlamasıyla, Selami Şahin'den müzik eğitimi alarak sahnelere dönüş yaptı. Uzun bir süre sahnelerde kalan Zeren, gazinoların kapanmasıyla işsiz kaldı.



