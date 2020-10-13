Salat-ı Tefriciye duasının anlamı, Türkçe okunuşu ve mucizeleri

Salat-ı Tefriciye, ismi itibarı ile de Peygamber Efendimize salat edilen bir gönül açma duasıdır. Dolayısıyla içindeki sıkıntı ve huzursuzluktan kurtulamayan kimselere bu duayı okumaları tavsiye edilmiştir.

Salat-ı Tefriciye Abdestsiz Okunur Mu?

Salat-ı Tefriciye duasını abdestsiz bir biçimde okumakta bir sakınca yoktur.

Adetliyken Salat-ı Tefriciye Okunur Mu?

Hayız halindeyken Salat-ı Tefriciye duası okumakta bir sakınca yoktur. Genel olarak bu durum bütün dualar için geçerlidir. Zaman zaman alimler, hayızdan temizlendikten sonra okumanın daha faydalı olduğunu beyan etseler de okumak caiz değildir gibi bir şey söylemek mümkün değildir.

Salat-ı Tefriciye Nasıl Ezberlenir?

Salat-ı Tefriciye duası; son derece kısa bir duadır. Bunun yanı sıra duadaki ifadelerin bir kısmı diğer sure ya da dualardan da aşina olunan ifadelerdir. Dolayısıyla yeterli okuma ve tekrarla dua ezberlenir. Ancak gün içerisinde çeşitli miktarlarda Salat-ı Tefriciye okumak için ezberlemek şart değildir. Zaten kısa olan duayı evden çıkarken bir kağıda yazarak yanınıza alabilir, gün içerisinde fırsat buldukça kağıda bakarak okuyabilirsiniz. Özellikle 4444 defa duanın okunması göz önüne aldığında, bu okuma sürecinin içerisinde bile duayı ezberleyebilmeniz büyük ölçüde mümkündür.

