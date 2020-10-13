Salat-ı Nariye ismiyle de bilinen Salat-ı Tefriciye duası, halk arasında zaman zaman 4444 duası olarak da anılabilmektedir. Bunun sebebi duanın, çeşitli şekillerde 4444 defa okunması ile ilgilidir. Özellikle Salat-ı Tefriciye okuyanlar tarafından alınan bir tavsiye sonucunda duayı merak edenler, duanın İslam literatüründeki ismini hatırlayamayarak bu şekilde ifade edebilmektedir. Peygamber Efendimize salat ve selam edilen bu dua, Allah'u Teala'ya bir muradın hasıl olması için niyaz etmenin yanı sıra ibadet maksadıyla da okunabilir. İşte Salat-ı Tefriciye duasının anlamı, Türkçe okunuşu ve mucizeleri...
Salat-ı Tefriciye Arapça Okunuşu
Salat-ı Tefriciye okunuşu yazımızda Latin harfleriyle aktarılmıştır. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız, özellikle harflerin mahreçlerinin doğru telaffuzu için internet üzerinden duanın okunduğu çeşitli video ya da ses kayıtlarını kolaylıkla bulabilir.
"Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek."
Salat-ı Tefriciye Anlamı
Salat-ı Tefriciye Türkçe meali itibarı ile Rasulullah'a salat ve selam edilen bir duadır. Duada, Rasulullah'ın hürmetine Allah'a niyaz edilmekte, istenilen muradın hasıl olması için Rasulullah'ın ismi zikredilmektedir.
"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"
Salat-ı Tefriciye Faydaları
Salat-ı Tefriciye faziletleri bakımından pek çok İslam aliminin değindiği bir duadır. Öyle ki neredeyse bütün konuyla ilgili dini kitaplarda Salat-ı Tefriciye mucizeleri ya da sırları gibi başlıklar görebilmek mümkündür. Bizler de Salat-ı Tefriciye okuyana faydaları hakkındaki bu bilgileri sizler için bir araya getirdik.
- Salat-ı Tefriciye, Peygamber Efendimize salat ve selam getirilen bir duadır. Bir rivayete göre Rasulullah bir keresinde kendisine salat ve selam etmeden duaya başlayan bir kimseyi gördüğünde o kimsenin acele ettiğini söylemiştir. Dolayısıyla İslam geleneğinde, kabul olması açısından dualardan önce Rasulullah'a salat ve selam etmek son derece önemsenen bir noktadır. Salat-ı Tefriciye duası da ilk olarak bu salavat ifadeleriyle başlar.
- 4444 Salat-ı Tefriciye okuyan kişi, önemli ve hayırlı işlerinin tamamında olumlu sonuç alır. Ayrıca bu uygulama o kimsenin üzerindeki bela ve musibetleri de ortadan kaldıracaktır.
- Her gün 41 defa Salat-ı Tefriciye okuyan kimseden Allah'u Teala huzursuzluk ve sıkıntı gibi duyguları giderir. Ayrıca rızkını bollaştırır.
- Her gün 21 defa bu duayı okuyan kişinin rızkının yağmur gibi yağacağı ifade edilmiştir.
- Vakit namazlarından sonra 11 defa Salat-ı Tefriciye okuyanın rızkının kesilmeyeceği aktarılmıştır. Ayrıca bu kimsenin maddi ve manevi anlamda yüce bir mertebeye ulaşacağı söylenmiştir.
- Günde 100 kez okuyan kişinin her maksadına ulaşacağı beyan edilmiştir. Ayrıca buna ek olarak kişinin aklına ve hayaline bile gelmeyecek lütuflara nail olacağı nakledilmiştir.
- Hasta bir kişinin bu duayı okumaya devam etmekle şifa bulacağı rivayet edilmiştir. Ayrıca duayı okumakta ısrarcı olanların her türlü düşmanın şerrinden muhafaza edileceği belirtilmiştir.
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Günde 4444 defa Salat-ı Tefriciye duası okuyan bir kimsenin sıkıntısı ne olursa olsun o sıkıntıdan kurtulacağı söylenmiştir.
4444 Salat-ı Tefriciye Duası Kaç Günde Okunmalı?
Büyük bir sıkıntı ya da musibetten kurtulmak için Salat-ı Tefriciye duasının 1 gün içerisinde 4444 defa okunması tavsiye edilmiştir. Ancak buna güç ya da zaman yetiremeyen kimselerin daha az miktarlarda okumasında bir sakınca yoktur.
Salat-ı Tefriciye Okumaya Hangi Gün Başlanır?
Duayı okumaya başlamak için belli bir gün özellikle vurgulanmamıştır. Dolayısıyla herhangi bir gün içerisinde başlanıp bitirilebilir.
Salat-ı Tefriciye Duası Bitince Ne Yapılır?
Salat-ı Tefriciye duasına başlarken 21 kez "Estağfirullah el-Azim ve etubu ileyh" diyerek istiğfar edilir. Arkasından besmele getirilir. Arkasından hasıl olması dilenen murat Türkçe bir biçimde dile getirilir ve niyet edilir. Tekrar besmele çekilir ve 4444 kez Salat-ı Tefriciye duası okunur. Okuma bittikten sonra ise bir şey yapmanıza gerek yoktur.
Salat-ı Tefriciye Ne Demek?
"Salat" kelimesi namaz anlamına gelmesinin yanı sıra Rasulullah'a saygı göstermek için söylenen ifadeler için de kullanılan bir tabirdir. "Tefric" ise Türkçe'ye gönül açma, gam giderme gibi karşılıklarla tercüme edilebilir. Dolayısıyla Salat-ı Tefriciye tabirini "Gam Giderme Duası" olarak tercüme etmek mümkündür.
Salat-ı Tefriciye Kaç Ayet?
Salat-ı Tefriciye bir sure olmadığı için içerisinde ayet yoktur. Ancak duanın kısa olduğunu ve 5 satırdan oluştuğunu söylemek mümkündür.
Salat-ı Tefriciye Hangi Surede Bulunur?
Salat-ı Tefriciye Kur'an-ı Kerim surelerinin herhangi birinin çatısı altında bulunmaz.
Salat-ı Tefriciye Ne Zaman Okunur?
Salat-ı Tefriciye duasının okunması için özellikle bir zaman vurgulanmamıştır. Dolayısıyla uygun olan herhangi bir zaman ve mekanda okunabilir. Ancak halk arasında Kadir Gecesinde okumanın daha faziletli olduğu inancı mevcuttur.
Salat-ı Tefriciye Ne İçin Okunur?
- Salat-ı Tefriciye, rızkın bollaşması için okunabilir.
- Hastalık ya da ciddi bir sıkıntı gibi durumlardan kurtulabilmek için Salat-ı Tefriciye okumak faydalıdır.
- Günde 100 kez okuyan kimsenin her maksadına vasıl olacağı söylenmiştir.
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Salat-ı Tefriciye, ismi itibarı ile de Peygamber Efendimize salat edilen bir gönül açma duasıdır. Dolayısıyla içindeki sıkıntı ve huzursuzluktan kurtulamayan kimselere bu duayı okumaları tavsiye edilmiştir.
Salat-ı Tefriciye Abdestsiz Okunur Mu?
Salat-ı Tefriciye duasını abdestsiz bir biçimde okumakta bir sakınca yoktur.
Adetliyken Salat-ı Tefriciye Okunur Mu?
Hayız halindeyken Salat-ı Tefriciye duası okumakta bir sakınca yoktur. Genel olarak bu durum bütün dualar için geçerlidir. Zaman zaman alimler, hayızdan temizlendikten sonra okumanın daha faydalı olduğunu beyan etseler de okumak caiz değildir gibi bir şey söylemek mümkün değildir.
Salat-ı Tefriciye Nasıl Ezberlenir?
Salat-ı Tefriciye duası; son derece kısa bir duadır. Bunun yanı sıra duadaki ifadelerin bir kısmı diğer sure ya da dualardan da aşina olunan ifadelerdir. Dolayısıyla yeterli okuma ve tekrarla dua ezberlenir. Ancak gün içerisinde çeşitli miktarlarda Salat-ı Tefriciye okumak için ezberlemek şart değildir. Zaten kısa olan duayı evden çıkarken bir kağıda yazarak yanınıza alabilir, gün içerisinde fırsat buldukça kağıda bakarak okuyabilirsiniz. Özellikle 4444 defa duanın okunması göz önüne aldığında, bu okuma sürecinin içerisinde bile duayı ezberleyebilmeniz büyük ölçüde mümkündür.
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