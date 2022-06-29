HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

29.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının en sevilen besinlerinden biri olan salatalık lezzetli olduğu kadar faydalıdır. Tek başına tüketilebileceği gibi salataların, yoğurdun veya başka yemeklerle kullanılabilen salatalık hakkında daha önce duymadığını yeni bir yöntem açıklayacağız. Taze yeşilliklerle yapılmış enfes bir salatanın en iyi tamamlayıcısı salatalıktır. Ancak salatalığı salataya eklemeden önde ezmeniz gerektiğini daha önce duymadınız!

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

C ve K vitamini deposu olan salatalık yediden yetmişe herkesin çok sevdiği besinlerin başında yer alır. Kabuklu veya kabuksuz yiyebileceğiniz gibi tek başına veya başka karışımlarla da salatalığı tüketebilirsiniz. Ancak salatalığı yemeden önce ezmeniz gerektiğini muhtemelen bilmiyordunuz.

iStock-957243842

LEZZETİNE LEZZET KATIYOR

Genellikle bir salatalığı yıkar ve sonra parçalara ayırırız. Ancak, porsiyonları servis etmeden önce yapmanız gereken bir adım daha var. Görünüşe göre salatalıkları önce ezerseniz daha lezzetli oluyor. Salatalığı ezmek için bıçağın arkasını kullanabilirsiniz. Ezerek daha lezzetli olmasının yanı sıra diğer lezzetleri de daha iyi alacaktır. Salataya eklediğinizde farkı tadacaksınız. Örneğin, salataya eklediğiniz zeytinyağlı sosu daha iyi çekerek lezzetine lezzet katacaktır.

komkommer2

SALATALIĞIN FAYDALARI

  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Mide rahatsızlığına iyi gelir.
  • Yüksek oranda C vitamini, potasyum ve magnezyum içerir.
  • Lif açısından oldukça zengindir.
  • Dolaşım sistemine yarar sağlar.
  • Kas esnekliğini arttırır.
  • Yaz aylarında vücudu serinletir. Vücut ısısını dengede tutar.
  • Gut hastalığına iyi gelir.
  • Kalbi korur.
  • Sindirim sistemine katkı sağlayarak hazımsızlığı önler.
  • İyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve yüksek oranda folik asit içerir.
  • Şeker hastalığına iyi gelir.
  • Karaciğer, böbrekler, pankreas ve safra kesesi için iyi bir temizleyicidir.
  • Saç ve tırnak yapısını kuvvetlendirir. Tırnakların kolay kırılmasını önler.
  • Mesane iltihabı için kullanılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilirTedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir
Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...
Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.