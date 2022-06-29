Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

C ve K vitamini deposu olan salatalık yediden yetmişe herkesin çok sevdiği besinlerin başında yer alır. Kabuklu veya kabuksuz yiyebileceğiniz gibi tek başına veya başka karışımlarla da salatalığı tüketebilirsiniz. Ancak salatalığı yemeden önce ezmeniz gerektiğini muhtemelen bilmiyordunuz.

LEZZETİNE LEZZET KATIYOR

Genellikle bir salatalığı yıkar ve sonra parçalara ayırırız. Ancak, porsiyonları servis etmeden önce yapmanız gereken bir adım daha var. Görünüşe göre salatalıkları önce ezerseniz daha lezzetli oluyor. Salatalığı ezmek için bıçağın arkasını kullanabilirsiniz. Ezerek daha lezzetli olmasının yanı sıra diğer lezzetleri de daha iyi alacaktır. Salataya eklediğinizde farkı tadacaksınız. Örneğin, salataya eklediğiniz zeytinyağlı sosu daha iyi çekerek lezzetine lezzet katacaktır.

SALATALIĞIN FAYDALARI

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Mide rahatsızlığına iyi gelir.

Yüksek oranda C vitamini, potasyum ve magnezyum içerir.

Lif açısından oldukça zengindir.

Dolaşım sistemine yarar sağlar.

Kas esnekliğini arttırır.

Yaz aylarında vücudu serinletir. Vücut ısısını dengede tutar.

Gut hastalığına iyi gelir.

Kalbi korur.

Sindirim sistemine katkı sağlayarak hazımsızlığı önler.

İyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve yüksek oranda folik asit içerir.

Şeker hastalığına iyi gelir.

Karaciğer, böbrekler, pankreas ve safra kesesi için iyi bir temizleyicidir.

Saç ve tırnak yapısını kuvvetlendirir. Tırnakların kolay kırılmasını önler.

Mesane iltihabı için kullanılabilir.



