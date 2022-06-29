Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

C ve K vitamini deposu olan salatalık yediden yetmişe herkesin çok sevdiği besinlerin başında yer alır. Kabuklu veya kabuksuz yiyebileceğiniz gibi tek başına veya başka karışımlarla da salatalığı tüketebilirsiniz. Ancak salatalığı yemeden önce ezmeniz gerektiğini muhtemelen bilmiyordunuz.
Genellikle bir salatalığı yıkar ve sonra parçalara ayırırız. Ancak, porsiyonları servis etmeden önce yapmanız gereken bir adım daha var. Görünüşe göre salatalıkları önce ezerseniz daha lezzetli oluyor. Salatalığı ezmek için bıçağın arkasını kullanabilirsiniz. Ezerek daha lezzetli olmasının yanı sıra diğer lezzetleri de daha iyi alacaktır. Salataya eklediğinizde farkı tadacaksınız. Örneğin, salataya eklediğiniz zeytinyağlı sosu daha iyi çekerek lezzetine lezzet katacaktır.
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