Yaz aylarının favori meyvelerinden biri olan salatalık %96 oranında su içeren, diüretik bir besindir. Kalorisi de oldukça düşüktür. Bu sebeple pek çok diyet listesinde kendine yer bulur. Öte yandan sadece salatalık yiyerek zayıflama üzerine kurulu bir diyet programı ile 3 günde 3 kilo verilebilir. Salatalık diyeti ile hem tok kalınarak kolayca kilo verilebilir hem de salatalığın diüretik özelliği sayesinde vücuttan ödem atılır.
Salatalık diyeti, yaz aylarında oldukça fazla kişi tarafından uygulanan bir diyet programıdır. Salatalık vücuda birçok yönden faydalı, vitamin ve mineral yönünden zengin bir besindir. İçinde sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bulunur. Yüksek oranda lif içeren salatalık bu sayede uzun süreli tokluk hissi yaşatır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda su yer alması da salatalığı birçok sebzeden ayırır. Salatalık tüketerek hem vücuttaki ödem atılır, yağ yakılarak kilo kaybedilir hem de cilt daha canlı bir görünüme kavuşur.
100 gram salatalığın kalorisi 15'tir. Salatalık detoksu olarak da adlandırılan salatalık diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun cevabı ise uygulama süresine göre değişiklik gösterir. 3 günde 3 kilo kaybedilmesine olanak tanıyan diyet programına 7 gün boyunca devam edilmesi halinde yine aynı oranda kilo kaybından söz edilebilir.
Salatalık diyeti hızlı bir şekilde kilo verdiren, ödem attıran bir şok diyettir. Tek yönlü beslenmeye dayalı olduğundan uzun süre devam ettirilmesi genel sağlık açısından uygun değildir. Diyetin ana besini salatalıktır. Ancak yoğurt tüketiminin dahil edildiği cacık diyeti de diyet programının bir diğer halidir.
Diyet süresince günde 2,5 litre su içilmesi önerilir. Ayrıca her gün ortalama 40 dakika boyunca yürüyüş yapmak da kilo vermeye, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.
Yiyebilecekleriniz
Salatalık ve yoğurt tüketimi serbesttir. Günde 2,5 litre kadar su içilmesi gerekir. Ayrıca şekersiz çay, şekersiz veya kremasız kahve, bitki çayı tüketimine de herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Metabolizmayı hızlandırması ve toksin atıcı etkileri sebebiyle özellikle yeşil çay içilmesi önerilir.
Yememeniz Gerekenler
Salatalık diyeti tek yönlü beslenmeye dayalı olduğu için diyet listesinde yer alan salatalık ve yoğurt haricindeki her şeyin tüketilmesi yasaktır.
Salatalık Diyetinin Faydaları
- Salatalık uzun süreli tokluk hissi yaratır. Bu özelliği sayesinde diyeti uygulayan kişiye kolaylık sağlar.
- Bol miktarda lif ve su içermesi sebebiyle sindirim sistemine yardımcı bir besindir, kabızlığa engel olur. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırdığından metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de vardır.
- Salatalık diüretik bir besindir. Vücuttaki depolanmış yağ hücrelerinin parçalanmasını ve ödem atılmasını sağlar. Ayrıca böbrek ve idrar kesesine de yararlıdır. Böbrekte taş olumunu önlemeye yardımcı olur.
- A, C, E vitaminlerini barındırır. Antioksidan içeriği sayesinde vücuttan ödemle birlikte toksinlerin de atılmasını sağlar.
- Salatalık kanseri önlemeye yardımcı bir besindir. Kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Ayrıca kan hücreleri için de oldukça yararlıdır. Pankreas kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Salatalık enerji verir. Bunun nedeni içinde bulunan tartrat asittir. Karbonhidratların yakılarak enerjiye dönüştürülmesini sağlar.
- Salatalık sütü pek çok cilt bakım ürününde kullanılan bir maddedir. Cildi canlandırır, sağlıklı ve parlak bir görünüm verir. Güneş yanıklarının hafifletilmesinde de oldukça etkilidir. Ayrıca göz altı morluklarının rengini açar ve göz altında toplanan şişkinliklerin giderilmesini sağlar.
- Salatalık diyeti ile zayıflayanlar şok diyetin etkisiyle kısa sürede kilo kaybettikleri için moral kazanırlar. Motivasyonlarını kaybetmeden şok diyetin ardından sağlıklı bir diyet programıyla kilo vermeye devam edebilirler.
- Salatalık diyeti ile kilo verenler kısa sürede hem yağdan hem de vücutlarında biriken ödemden kurtulabilirler.
Salatalık Diyetinin Zararları
- Salatalık diyeti tek tip beslenme üzerine kuruludur. Bu sebeple hamilelerin ve emzirenlerin bu diyeti yapması kesinlikle uygun değildir.
- 3 günlük bir beslenme programı olsa da kısıtlayıcılığı yüzünden uygulanması oldukça zordur. Diyeti uygulayan kişiler tarafından yarıda bırakılma ihtimali yüksektir.
- Salatalık diyeti sağlığa zararlı mı hususunda söylenebilecek ilk şey; diyet programının tek tip beslenme esasına dayanması sebebiyle vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden bir süreliğine mahrum kalacağıdır.
- Şok diyetin etkisiyle verilen kilolar beslenmeye dikkat edilmezse fazlasıyla geri alınabilir.
- Salatalık lif ve su yönünden oldukça zengin bir besindir. Genellikle sindirim sistemine ve hazımsızlığa iyi gelir. Ancak çok fazla tüketilmesi halinde mide rahatsızlıkları ve gastriti tetikleyebilir. Ayrıca çok fazla salatalık tüketmek saç dökülmesine de yol açabilir.
- Alerjik bünyeye sahip kişiler salatalığa karşı alerji geliştirebileceklerinden dikkatli olmalıdırlar.
1. Gün
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Sabah: 1 bardak kadar limonlu su veya 1 bardak yeşil çay, 2 tane salatalık
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Ara öğün: 2 tane salatalık ve 1 bardak yağsız yoğurtla yapılmış ayran
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Öğle: 1 tane orta boy yeşil elma, 1 kase yağsız yoğurt ile 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın karışımı
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Ara öğün: 2 tane salatalık, 3 tane ceviz veya badem
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Akşam: 1 kase yağsız yoğurt, 1 tabak sebze yemeği
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Ara öğün: 2 tane salatalık
2. Gün
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Sabah: 1 bardak kadar limonlu su veya 1 bardak yeşil çay, 2 tane salatalık, 2 dilim yağsız beyaz peynir
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Ara öğün: 1 tane kivi, 4 tane çilek
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Öğle: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 tabak sebze yemeği
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Ara öğün: 1 tane salatalık, 1 bardak yağsız yoğurtla yapılmış ayran
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Akşam: 2 tane salatalık, 1 tane haşlanmış yumurta, yeşillik, 2 tane ceviz.
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Ara öğün: 2 tane salatalık
3. Gün
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Sabah: 1 bardak kadar limonlu su veya 1 bardak yeşil çay, 2 tane salatalık, 2 dilim yağsız beyaz peynir
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Ara öğün: 1 tane yeşil elma
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Öğlen: 1 kase yağsız mercimek çorbası, 1 tabak sebze yemeği
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Ara öğün: 2 tane salatalık
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Akşam: 1 kase yağsız yoğurttan yapılmış cacık, 2 tane yumurtayla yapılmış omlet
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Ara öğün: 1 tane salatalık, 1 kase yağsız yoğurt ile 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın karışımı
Örnek Salatalık-Yoğurt Diyeti Listesi
3 gün boyunca uygulanan bir diyet programıdır. Her günün diyet listesi aynıdır.
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Sabah: 1 dilim beyaz peynir, bolca domates, salatalık ve yeşillik, 1 dilim kepekli ekmek, birkaç tane zeytin ve şekersiz çay.
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Öğle: 1 dilim kepekli ekmek, 1 kase yağsız yoğurttan yapılan cacık, bol yeşillikli salata, 180 gramlık ızgara balık veya tavuk, 1 kase az yağlı sebze çorbası
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Ara öğün: 1 dilim yağsız beyaz peynir, 3 tane galeta
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Akşam: 1 dilim kepekli ekmek, 1 kase yağsız yoğurtla yapılmış cacık, yeşil salata, 1 tabak sebze yemeği, 1 kase yağsız sebze çorbası
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Ara öğün: 1 tane meyve
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