Yaz aylarının favori meyvelerinden biri olan salatalık %96 oranında su içeren, diüretik bir besindir. Kalorisi de oldukça düşüktür. Bu sebeple pek çok diyet listesinde kendine yer bulur. Öte yandan sadece salatalık yiyerek zayıflama üzerine kurulu bir diyet programı ile 3 günde 3 kilo verilebilir. Salatalık diyeti ile hem tok kalınarak kolayca kilo verilebilir hem de salatalığın diüretik özelliği sayesinde vücuttan ödem atılır.

Salatalık diyeti, yaz aylarında oldukça fazla kişi tarafından uygulanan bir diyet programıdır. Salatalık vücuda birçok yönden faydalı, vitamin ve mineral yönünden zengin bir besindir. İçinde sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bulunur. Yüksek oranda lif içeren salatalık bu sayede uzun süreli tokluk hissi yaşatır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda su yer alması da salatalığı birçok sebzeden ayırır. Salatalık tüketerek hem vücuttaki ödem atılır, yağ yakılarak kilo kaybedilir hem de cilt daha canlı bir görünüme kavuşur.

100 gram salatalığın kalorisi 15'tir. Salatalık detoksu olarak da adlandırılan salatalık diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun cevabı ise uygulama süresine göre değişiklik gösterir. 3 günde 3 kilo kaybedilmesine olanak tanıyan diyet programına 7 gün boyunca devam edilmesi halinde yine aynı oranda kilo kaybından söz edilebilir.