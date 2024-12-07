Salatalıkta salmonella salgını: 68 kişi hastalandı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı! 'Derhal iade edin'

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD’de 19 eyalette en az 68 kişinin hastalanmasına ve 18 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan salmonella salgınıyla ilgili soruşturmada, insanları salatalıkların kullanıldığı gıda ürünlerini tüketmeme konusunda uyardı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Açıklamada, üç şirketin daha salatalıklarının incelenmek üzere geri çağrıldığı ifade edildi. Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş yer alıyor.

DERHAL İADE EDİN!

Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin enfeksiyona karşı daha yüksek risk taşıdığını vurguladı. Tüketicilere, geri çağrılan salatalıkları tüketmemeleri ve etkilenen ürünleri derhal iade etmeleri uyarısı yapıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD’de 26 eyalette, Kanada’nın ise bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıkların olası ‘salmonella kontaminasyonu’ içerdiğini ve tüketilmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceğini açıkladı.

DHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır