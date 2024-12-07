HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Salatalıkta salmonella salgını: 68 kişi hastalandı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı! 'Derhal iade edin'

Salatalıkta salmonella salgını: 68 kişi hastalandı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı! 'Derhal iade edin'

07.12.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 19 eyaletinde 68 kişinin hastalandığı ve 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı salmonella salgını korku saldı. Yetkililer, soruşturma kapsamında, geri çağrılan salatalıkların yanı sıra ürünü içerebilecek besinlerin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Salatalıkta salmonella salgını: 68 kişi hastalandı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı! 'Derhal iade edin'

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD’de 19 eyalette en az 68 kişinin hastalanmasına ve 18 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan salmonella salgınıyla ilgili soruşturmada, insanları salatalıkların kullanıldığı gıda ürünlerini tüketmeme konusunda uyardı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Açıklamada, üç şirketin daha salatalıklarının incelenmek üzere geri çağrıldığı ifade edildi. Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2024-12-07 132446

DERHAL İADE EDİN!

Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin enfeksiyona karşı daha yüksek risk taşıdığını vurguladı. Tüketicilere, geri çağrılan salatalıkları tüketmemeleri ve etkilenen ürünleri derhal iade etmeleri uyarısı yapıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD’de 26 eyalette, Kanada’nın ise bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıkların olası ‘salmonella kontaminasyonu’ içerdiğini ve tüketilmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceğini açıkladı.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
abd salgın
En Çok Okunan Haberler
Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

25 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

25 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

2011'de olaylar orada patlak vermişti! Suriye'de muhalifler Dera'yı da ele geçirdi: Hafız Esad'ın heykeli sokaklarda böyle gezdirildi

Soğuk hava riski artırıyor! Bu belirtilere dikkat

Soğuk hava riski artırıyor! Bu belirtilere dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.