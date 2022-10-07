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Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif Türkçe anlamı nedir? Salavat getirmenin faziletleri...

07.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili cuma günüyle birleşti. İslam alemi bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek için "Salavat nasıl getirilir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Salavat ibadetinin kandil günlerinde yerine getirilmesi gereken ibadetler arasında yer alıyor. Peki Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif Türkçe anlamı nedir? Salavat getirmenin faziletleri neler? İşte detaylar...

Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif Türkçe anlamı nedir? Salavat getirmenin faziletleri...

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i anmak ve ona salavatlar getirmek İslam dininde oldukça önemlidir. Salavatı Şerif, Müslümanlar tarafından sık sık getirilir. Kandil gecelerinde de salavatın önemli bir yeri vardır. Peki Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif Türkçe anlamı nedir? Salavat getirmenin faziletleri neler? İşte detaylar...

SALAVAT NEDİR?

Salavat getirmek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, ona selam göndermek demektir. Salavat kısaca, " Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam" demektir. Peygamberimize ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek için müminler tarafından okunur.

İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

"Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." (Beyhakî)

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur:

"Yeryüzünde Allâh’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânın­da) bana ulaştırır." (Nesâî, Sehv, 46)

Salavat nasıl getirilir? Salavatı Şerif Türkçe anlamı nedir? Salavat getirmenin faziletleri...

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat şu şekilde getirilir;

"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

"Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle

Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

  • Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

  • Kıyamette HZ. Muhammed (S.A.V) onun yanında olur.

  • Salavat getiren kişinin üzerine Allah’ın rahmeti iner

  • Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

  • Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

  • Salavat getiren kişinin sıkıntıları giderilir.

  • Salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer.
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Anahtar Kelimeler:
peygamber salavat
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