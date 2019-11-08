Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.
İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:
"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."
“Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” (Beyhakî)
Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur:
“Yeryüzünde Allâh’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânında) bana ulaştırır.” (Nesâî, Sehv, 46)
Salavat şu şekilde getirilir;
Âllâhümme salli alâ Muhammed.
Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle
Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;
Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”
“Sallallahü aleyhi ve sellem”
“Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”
Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.
Kıyamette HZ. Muhammed (S.A.V) onun yanında olur.
Salavat getiren kişinin üzerine Allah’ın rahmeti iner
Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.
Salavat getiren kişi fakirlik görmez.
Salavat getiren kişinin sıkıntıları giderilir.
Salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer.
Okuyucu Yorumları 0 yorum