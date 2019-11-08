Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.

İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

“Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” (Beyhakî)

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur:

“Yeryüzünde Allâh’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânında) bana ulaştırır.” (Ne­sâî, Sehv, 46)

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat şu şekilde getirilir;

Âllâhümme salli alâ Muhammed.

Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle

Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

“Sallallahü aleyhi ve sellem”

“Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”