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Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

05.02.2019 01:06 | Son Güncelleme

Taşıdığı Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile birlikte kaybolan uçağın enkazı Manş Denizi'nde bulundu.

Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Enkazın içinde bir kişinin cansız bedeninin olduğu tespit edildi.Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e taşırken kaybolan tek motorlu uçağın enkazına ulaşıldı.

Sala ve pilot David Ibbotson'un bulunduğu uçak, 21 Ocak'ta Guernsey Adası yakınlarındayken radardan kaybolmuştu. Olayın ardından arama çalışmalarına başlayan ancak uçağa ulaşamayan Guernsey polisi, arama faaliyetlerini birkaç gün içinde sonlandırmıştı. Bunun üzerine Sala'nın ailesi, su altı arama çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir isim olan ABD'li David Mearns ile anlaşmıştı.

Ailenin başlattığı kitlesel fon kampanyası sayesinde toplanan yaklaşık 300 bin euro karşılığında çalışmalarına başlayan Mearns ve ekibi, Pazar günü Guernsey Adası yakınlarında bulunan enkazın, Sala'yı taşıyan uçağa ait olduğunu teyit etti.

Birleşik Krallık'a bağlı Uçak Kazaları Araştırma Birimi (AAIB), Mearns ile birlikte yürüttükleri çalışmaların sonucuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, deniz tabanındaki uçağın uzaktan kumandalı bir araçla çekilen görüntülerini inceleyen uzmanlar, enkazın içinde bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu tespit etti. Ancak bu kişinin Sala mı yoksa pilot mu olduğu açıklanmadı.

Bundan sonra atılacak adımlarla ilgili Sala ve pilot Ibbotson'un ailelerine danışarak karar vereceklerini açıklayan AAIB, bu ay içinde olayla ilgili bir ara rapor yayımlayacağını duyurdu.

"Çok korkuyorum baba"

İtalyan pasaportu da bulunan 28 yaşındaki Sala, Fransa liginde Nantes formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetmesinin ardından geçen ay 17 milyon euro bonservis bedeliyle Cardiff City'ye transfer olmuştu. Sala'nın bu transfer sonrası Galler'e gitmek üzere bindiği özel uçaktan ailesine gönderdiği son ses kaydında, "Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Cardiff'e gidiyorum... Benden 1,5 saat içinde haber almazsanız... Beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü zaten beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba" dediği ortaya çıkmıştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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