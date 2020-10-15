Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi, 4'üncü Aslı Sokak'ta 12 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Y., sabah saatlerinde husumetli olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı almak istedi. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu. POMPALI TÜFEKLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ Dede ve torun, Sami Y.'yi darp etmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp oğlu Nuri Y.'ye ateş etti, ardından da tüfeği babasına doğrulttu. Baba Sami Y., silahının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı. Ambulansla Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Nuri Y. kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan baba Sami Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Sami Y.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sami Y., Bursa E Tipi Cezaevi´nden SEGBİS ile katıldığı duruşma salonunda, taraf avukatları ile maktul Nuri Y.'nin eşi Gamze Y. müşteki olarak hazır bulundu.

"ASLAN GİBİ ÇOCUĞUMDU, PANİKLE HAREKET ETTİM" Kazanı, kendisinin Bıçakçılar Çarşısı'ndan aldığını söyleyen sanık Sami Y., "Olay günü malzemelerini aldığım aşureyi kazanda yapacaktım. Onlar kazanı kullanıyordu. 'Bu kazan benim' dedim. Kazanı çekiştirdiler, bir arbede oldu, kazanı bana vermediler. Bu esnada oğlum Nuri, başıma balta ile vurdu. İkinci kez vurmak isterken ben engel oldum. Dışarıdan evin bahçesine komşumuz Kürşat Ç, geldi, bizi ayırdı. Ben böyle ikinci bir olay yaşanır diye, üst katta bulunan dededen kalma tüfeği alıp, aşağıya indim. Babam Nuri Y., elimdeki silahı almak istedi. Bu sırada tüfeğin kabzası kırıldı. Dışarıda bulunan oğlum Nuri yeniden içeriye gelip, tam bana balta ile vurmak isterken, ben geri gider düşüncesiyle tüfekle havaya ateş ettim. Üzerime gelince ateş ettim ve oğlum yere düştü. Olan evladıma oldu, keşke onun yerine ben ölseydim ama ölümden korktum. Annem bizi mahvetti. Aslan gibi çocuğumdu. Panikle hareket ettim ve çok pişmanım. Ben bunları hak etmedim" dedi. "BU KAZAN BENİM KULLANAMAZSINIZ" Olayda eşini kaybeden Gizem Y. (27) ise, "Olay günü eşim, eşimin dedesi ve babaannesi ile kazanda biber salçası yapacaktık. Eşim odunları kesti. Odunları kazanın altına koyup, yaktı. Kayınpederim, 'Bu kazan benim, kullanamazsınız' diyerek, çekiştirdi. Eline baltayı alıp, dedem ile babaanneme vurdu. Belinden bıçağı çıkardı. Bu sırada dedem ile babaannem yere düşmüştü. Kayınpederim eşime de balta ile vurdu. Komşumuz gelip, sakinleştirdi. Kayınpederim üst kata çıkıp, tüfeği alarak, yanımıza geldi. Bana, eşim için 'Onu öldüreceğim' diye bağırdı. Ben de dışarıya çıktım. Çocuklarım ağlamaya başladı. Ben de soğuk hava deposuna gidip, yardım istedim. Sonra arka taraftan iki el silah sesi geldi. Orada bulunan kişiler, beni içeriye göndermek istemeyince, sürüne sürüne kapının yanına gittiğimde eşimin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Kayınpederim belinden beyaz bir şey (tahra) çıkardı. Elindeki tahra ile eşime vurmak isterken, boğuştukları sırada tahranın ucunun çarpması sonucu yaralanmış olabilir" diye konuştu.