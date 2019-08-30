Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesel, bölgesel ve mevsimsel yanıkların farklı olabildiğini belirtti.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Merkezine 2018 ağustos ve eylül aylarında konserve yanıkları nedeniyle gelen kişi sayısının ise 250 civarında olduğu belirtildi.

Yanık merkezine her ay benzer sebeplerle gelen başvuru sayısı 1 ya da 2 iken sadece bu ay salça, konserve yaparken yanarak hastaneye koşan kişi sayısı 30'a ulaştı.

Ege Bölgesi'nde en yüksek sayıda erişkin hastaya hizmet veren Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine, özellikle salça, konserve gibi yiyeceklerin yapıldığı ağustos ve eylül döneminde başvurular artıyor.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Türk yemeklerinin vazgeçilmez tadı salçayı hazırlama sezonunun açılmasıyla birlikte sıcak gıdanın konulduğu kavanozun patlaması veya sıcak tencerenin devrilmesi gibi nedenlerle oluşan yanık başvurularında artış yaşanıyor.

Bahar aylarında mangal, yaz aylarında da elektrik ve egzoz temasına bağlı yanıkların oluştuğuna dikkati çeken Uçar, kışın da soba yanığı sebebiyle merkeze çok sayıda başvuru olduğunu aktardı.

Uçar, yaz sonu ve eylül başında ise Türkiye'deki kadınların yanık merkezlerine daha çok başvurduğuna işaret ederek, bunun sebebinin de "salça ve konserve yaparken sıcak maddenin konulduğu kavanozun patlaması" ya da "sıcak gıda içeren tencerenin devrilmesi" olduğunu aktardı.

Söz konusu yanıkların "2. derece" olduğunu ve vücutta iz bıraktığını vurgulayan Uçar, "Salça ve konserve yapımı sırasında oluşan yanıklar genelde yüz, kol ve göğüs bölgesini etkiliyor. Bu da ciddi sosyal travmaya neden oluyor." dedi.

- Yanıklarda ilk yardımın önemi

Yanık yaralanmalarında önlem, farkındalık ve eğitimin hayat kurtarıcı nitelik taşıdığını söyleyen Uçar, ilk yardımın da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Uçar, yanma sonrasında ilk yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:

"Öncelikle yanma esnasında kişinin üzerinde ne varsa çıkarılmalı. Yanan bölge 15-20 dakika çeşme suyuyla yıkanmalı ama buzlu suyla değil. Diş macunu ve yoğurt sürülmesini istemiyoruz. Hemen sonra da sağlık kuruluşuna gidilmeli."