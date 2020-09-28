HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salça yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Salça yaparken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde makine ile salça yapan kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Birecik ilçesi Mengelli Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde makine ile salça yapan kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Birecik ilçesi Mengelli Mahallesi’nde yaşandı. Tek başına elektrikli makine ile salça yapan 50 yaşındaki Fehime Çetin aniden yere yığıldı. Bir süre sonra eve gelen kadının yakınları, yerde hareketsiz yatan Çetin’i elektrik akımına kapıldığını düşünerek özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırırken, kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Şehidin kimliği ve memleketi belli olduŞehidin kimliği ve memleketi belli oldu
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
En Çok Okunan Haberler
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı
Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit
Şehidin kimliği ve memleketi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.