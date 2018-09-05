HABER

Salçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, üzerine salça, kahve ve pul biberi sürülen kutu içinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Salçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, üzerine salça, kahve ve pul biberi sürülen kutu içinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği, yapılan aramada aracın bagajındaki kutuya tepki tepki verdi. Üzerine salça, pul biberi ve kahve sürüldüğü belirlenen kutuyu açan polis, 2 kilo 800 gram esrar yakaladı. Araçta bulunan V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Salçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadıSalçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadıSalçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadıSalçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadı

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Evli kadını dağa götürüp, zorla ilişkiye giren şüpheli berberde yakalandıEvli kadını dağa götürüp, zorla ilişkiye giren şüpheli berberde yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucu ve el yapımı patlayıcı düzeneği ile geçirildiDiyarbakır'da uyuşturucu ve el yapımı patlayıcı düzeneği ile geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.