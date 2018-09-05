Salçalı ve kahveli kamuflaj işe yaramadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, üzerine salça, kahve ve pul biberi sürülen kutu içinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği, yapılan aramada aracın bagajındaki kutuya tepki tepki verdi. Üzerine salça, pul biberi ve kahve sürüldüğü belirlenen kutuyu açan polis, 2 kilo 800 gram esrar yakaladı. Araçta bulunan V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

