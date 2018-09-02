NEVŞEHİR (AA) - Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 107 kilometrelik uzun, 41 kilometrelik kısa parkurlu "gran fondo" yarışları başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya, İngiltere, İran, Azerbaycan, Fransa, Macaristan, Kazakistan, Romanya, Slovakya ve Pakistan'dan katılımların olduğu festivalde, uzun parkurda 3'ü kadın 106 sporcu, kısa parkurda ise 11'i kadın 151 sporcu mücadele ediyor.

Uçhisar belde merkezinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın start düdüğü ile yarışa başlayan sporcular, Ürgüp ilçesi ile Kaymaklı beldesini çevreleyen kara yolunu takip ederek, yeniden Uçhisar'a dönüp parkuru tamamlayacak.

Sporcular Ortahisar beldesi, Mustafapaşa, Ayvalı ve Güneyce köyleri ile Kavak beldesinden geçerek yeniden Uçhisar'daki noktaya ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

- Yarışta ölümlü kaza

Organizasyon kapsamında Uçhisar belde meydanında verilen startın ardından başlayan 41 kilometrelik parkurdaki yarışta kaza meydana geldi.

Yarışa master erkeklerde ferdi olarak katılan 320 numaralı sporcu Mustafa Karslıoğlu, Ürgüp ilçesi girişindeki Kantar mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca ve metal levhalara çarptı.

Yarışçıları takip eden sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Karslıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

