NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi.

29 Ağustos'ta "Bisikletli köy buluşmaları" etkinliği ile başlayan, çeşitli etap yarışlarıyla devam eden organizasyonun son gününde 107 kilometrelik uzun, 41 kilometrelik kısa parkurlu "gran fondo" yarışları düzenlendi.

Sabah saatlerinde Uçhisar beldesinde başlayan yarışta, sporcular Ortahisar beldesi, Ürgüp ilçesi, Mustafapaşa, Ayvalı ve Güneyce köyleri ile Kavak beldesinden geçerek yeniden Uçhisar'daki bitiş noktasına ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya, İngiltere, İran, Azerbaycan, Fransa, Macaristan, Kazakistan, Romanya, Slovakya ve Pakistan'dan katılımların olduğu festivalde, uzun parkurda 3'ü kadın 106 sporcu, kısa parkurda ise 11'i kadın 151 sporcu mücadele etti.

Yarışmaların sonucunda Salcano gran fondo Kapadokya uzun parkur kadın genel klasmanında birinciliği Ayşegül Gökalp, ikinciliği Nevşin Mengü aldı. Uzun parkur erkek genel klasmanında ise Mutlu Erçevik birinci, İsmail Demir ikinci, Murat Kuntay Açan üçüncü oldu.